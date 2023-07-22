HÜDA PAR binasına saldırı! İl başkanı hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.07.2023 - 19:59

Güncelleme: 22.07.2023 - 20:15

Olay, saat 17.00 sıralarında Adana’nın Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin’e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı. İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz. Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz."