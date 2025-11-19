Hüseyin Baş’tan asgari ücret tepkisi: ‘İktidardan o kadar ümidi kesmişiz ki…’

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 9. Olağan Büyük Kongresi, 7 Aralık Pazar günü yapılacak. BTP Genel Başkan Hüseyin Baş, kongre öncesi Bursa teşkilatıyla bir araya geldi.

Kongre çalışmalarının ele alındığı toplantıda konuşan Baş, Türkiye gündemini değerlendirdi. Türkiye'de yaşananların Ortadoğu'da yaşananlardan bağımsız olmadığını dile getiren Hüseyin Baş, 1 yıl önce söylediklerinin bugün hepsinin tek tek gerçekleştiğini belirtti.

"BEN DE 'GÜNAYDIN CANIM' DEDİM"

Baş, "Biz 'PKK silah bırakacak diyorsunuz ama YPG bırakacak mı' dedik. Üzerinden bir yıl geçti neredeyse YPG'den tık yok. Yine aynı şekilde bakın Suriye'de değişimler oldu, 'Biz Suriye'yi fethettik. Halep'i fethettik diyorsunuz ama bu işin sonunda Golan tepelerine İsrail kalıcı olarak yerleşir ve bütün Ortadoğu'yu tehdit eder' dedik. Bu da gerçekleşti. Hiç kimsenin gündeminde yokken çıktım 'Bakın bütün bu olanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok yakından ilgilendiriyor. Doğu Akdeniz'e dikkat etmemiz lazım' dedim. Son bir yıldır olanlar ortada. Geçen bir yandaş kanalda bir alt kj gördüm, 'İsrail'in asıl hedefi Kıbrıs mı' diyor. Ben de 'Günaydın canım' dedim" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET NEDEN TARTIŞILMIYOR?"

Konuşmasında ekonomiye de değinen Hüseyin Baş, asgari ücret tartışmalarını değerlendirdi. Baş, "Kasımın ortasından yılbaşına kadar bu ülkede her yıl gündem ne olur? Asgari ücret. Bütün gündemin bu olması lazım. Bir iktidar var, o kadar ümidi kesmişiz ki şu anda Türkiye'de asgari ücreti konuşan yok. Niye yok? Vermeyecek! Konuşsam ne olacak? Vermeyecek ki bana bir şey" dedi.

"MİLLİ EKONOMİ MODELİ KONGRESİ DÜZENLENECEK"

Şubat ayında Viyana'da uluslararası düzeyde kongre yapacaklarını belirten Baş, şunları söyledi:

"Avusturya Viyana'da dünyanın en köklü üniversitelerinden birinde Viyana Teknik Üniversitesi'nde Milli Ekonomi Modeli Kongresi yapacağız. Katılımı kesinleşmiş yaklaşık 50 profesör akademisyen dünyanın dört bir yanından katılacak. ABD'den, Çin'den, Rusya'dan, Mısır'dan, Arap dünyasından akademisyenler buraya gelip ne diyecekler? Bütün dünyaya çözümün Milli Ekonomi Modeli olduğunu anlatalım diyorlar. Biz orada hem Türkiye'nin, hem bütün dünyanın açlık sorunlarına, kıtlık sorunlarına, işsizlik sorunlarına, hukuki meselelerine, devlet felsefesine ilişkin problemlerine çözümün Milli Ekonomi Modeli olduğunu anlatacağız. Bir kelebek, bir kanat çırpar ve bütün dünya bambaşka bir seviyeye, bambaşka bir versiyona geçer. İşte o dünyanın geçeceği yeni konjonktürde, yeni versiyonda kaçınılmaz iktidar Milli Ekonomi Modeli iktidarıdır. Bağımsız Türkiye Partisi iktidarıdır."