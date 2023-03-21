Hüseyin Baş'tan Erdoğan'a göndermeli video: Büyük lokma ye, büyük söz söyleme

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 21:49

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 21:57

Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda seçimlerin ikinci tura kalması durumunda "Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki" soruya "Sosyal medyada diyorlar ya 'tuvalet terliği olsa ona basarım' diye, Erdoğan'ın karşısına kim varsa onu destekleriz" şeklinde yanıt veren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi.

ERDOĞAN'IN GEÇMİŞTE SÖYLEDİKLERİNE YÖNELİK VİDEO

Baş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya hesabından "Büyük lokma ye, büyük söz söyleme" notuyla paylaştığı video büyük ses getirdi. Baş, son paylaşımında Erdoğan'ın geçmişte söylediği ve bugün hemen hemen aynısını yaşadığı olaylara dikkat çekti.

'EN KÖTÜSÜ BEYİMİZİN BAŞINA GELDİ'

Baş'ın, videoda, "Deprem, kuyruklar, ekonomik kriz ne eleştirdiyse daha kötüsü beyimizin başına geldi" ifadelerini kullandığı görüldü. Baş'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.

'TUVALET TERLİĞİNE BASARIM' SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya "Sosyal medyada diyorlar ya 'tuvalet terliği olsa ona basarım' diye, Erdoğan'ın karşısına kim varsa onu destekleriz" şeklinde yanıt vermişti.