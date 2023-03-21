Hüseyin Baş'tan Erdoğan'a göndermeli video: Büyük lokma ye, büyük söz söyleme
BTP lideri Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermeli bir video paylaştı. Erdoğan'ı muhalefetteyken iktidar için kullandığı ifadeler üzerinden eleştiren Baş, videoda, "Deprem, kuyruklar, ekonomik kriz ne eleştirdiyse daha kötüsü beyimizin başına geldi" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda seçimlerin ikinci tura kalması durumunda "Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki" soruya "Sosyal medyada diyorlar ya 'tuvalet terliği olsa ona basarım' diye, Erdoğan'ın karşısına kim varsa onu destekleriz" şeklinde yanıt veren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi.
ERDOĞAN'IN GEÇMİŞTE SÖYLEDİKLERİNE YÖNELİK VİDEO
Baş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya hesabından "Büyük lokma ye, büyük söz söyleme" notuyla paylaştığı video büyük ses getirdi. Baş, son paylaşımında Erdoğan'ın geçmişte söylediği ve bugün hemen hemen aynısını yaşadığı olaylara dikkat çekti.
'EN KÖTÜSÜ BEYİMİZİN BAŞINA GELDİ'
Baş'ın, videoda, "Deprem, kuyruklar, ekonomik kriz ne eleştirdiyse daha kötüsü beyimizin başına geldi" ifadelerini kullandığı görüldü. Baş'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.
'TUVALET TERLİĞİNE BASARIM' SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya "Sosyal medyada diyorlar ya 'tuvalet terliği olsa ona basarım' diye, Erdoğan'ın karşısına kim varsa onu destekleriz" şeklinde yanıt vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Togg'un adı da Fransa'dan
- Motorine büyük zam...
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- Hurma nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?