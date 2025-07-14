İBB soruşturmasındaki şoför tutuklamalarında Ertan Yıldız ve 'hediye kartı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden mali soruşturmada son olarak gözaltına alınan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinden Murat Ongun, Fatih Keleş, Kadriye Kasapoğlu ve İbrahim Özkan'ın şoförleriyle birlikte İBB'ye bağlı Ağaç AŞ çalışanlarının bulunduğu 8 kişi, cuma gecesi tutuklandı.

İfade tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca'ya sorgusunda 3 soru sorulurken soruların tamamının tanık ifadeleriyle oluşması dikkat çekti. Kırca'ya, soruşturma kapsamında etkin pişmanlıkla tahliye olan Ertan Yıldız'ın şoförlüğünü yapan ve yine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Bayram Yıldırım'ın ifadeleri soruldu.

"KELEŞ'E GEÇTİĞİNİ DUYDUM"

Yıldırım etkin pişmanlık ifadesinde, İBB tarafından yurttaşlara verilip 2023 yılına ait olan ve bir zincir market markasında kullanabilen çok sayıda 'yardım kartının' bazı kişiler tarafından nakit paraya çevrildiğini söyledi. Artık geçerli olmayan kartları, Yıldız'ın Bakırköy'deki ofisinde bulduğunu ve Yıldız'ın bu kartları odada unuttuğunu düşündüğünü söyleyen Yıldırım, kartların dağıtımının 2023'ten sonra Yıldız'dan alınıp soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş aracılığıyla yine soruşturma kapsamında üç hafta önce tutuklanan yeğeni Murat Keleş'e geçtiğini 'duyduğunu' da aktardı.

Yıldırım'ın ifadeleri sonrasında gözaltına alınan Kırca ise yardım kartları konusunda kendisine yöneltilen soruya, söz konusu kartların İmamoğlu tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan ve zincir markette kullanabilen yardım kartları olduğunu, konu hakkında ek bilgisi bulunmadığını söyledi.

'ŞOFÖRLER BU İŞİN NERESİNDE BELLİ DEĞİL'

Kırca, emniyette verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı hakimlikteki sorgusunda ise kendisiyle ilgili iddialarda bulunan Yıldırım'ın 'abi' dedikleri bir insan olduğunu ancak etkin pişmanlıktan yararlanmak için çeşitli iftiralar attığını söyledi.

Kırca, "Üç gündür kendimi ve (Bayram) abiyi sorguluyorum. Ailemi, çocuklarımı ve neden sizlerin vaktini aldığımı sorguluyorum" dedi.

Kırca'nın avukatı ise aralarında şoförlerin de bulunduğu 6 kişiyi suçlayan Yıldırım'ın iddialarını destekleyen tanık, fotoğraflama, iletişim kaydı ve başkaca yan bir delil olmadığına dikkat çekerek "Yıldırım'ın söylediği her şey niye kabul görüyor? FETÖ dosyalarında da gördük, suçtan kurtulmak için insanlar rastgele isimler verebilmektedir" dedi.

KARTLARDA İSİM DETAYI

Öte yandan söz konusu kartların İstanbul Mali Şube ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildiği duyuruldu. Kartların nerede ele geçirildiği bilgisi paylaşılmazken kartların olduğu bazı kutuların üzerinde Murat Keleş isminin yazdığı görüldü.

İtirafçı Yıldırım, 2023 yılına ait kartları Yıldız’ın ofisinde bulduğunu ve Yıldız tarafından ofiste unutulmuş olabileceğini söylerken son iki yıldır kartların dağıtımını yaptığını öne sürdüğü Murat Keleş’in isminin kart kutularının üzerinde yazılı olması dikkat çekti.

Murat Keleş, Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ile beraber 20 Haziran’da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.