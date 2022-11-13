İbrahim Kalın: Hiçbir saldırı Türkiye’nin azim ve direncini kıramayacaktır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Hiçbir saldırı Türkiye’nin azim ve direncini kıramayacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay çok yönlü olarak incelenmektedir ve tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılacaktır. Hiçbir saldırı Türkiye’nin azim ve direncini kıramayacaktır” ifadelerini kullandı.
İstiklal caddesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.— İbrahim Kalın (@ikalin1) November 13, 2022
Olay çok yönlü olarak incelenmektedir ve tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılacaktır.
Hiçbir saldırı Türkiye’nin azim ve direncini kıramayacaktır.
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