İddianamenin utanç verici olduğunu söyleyen Özel’den İmamoğlu mesajı: 'Yargılanmadı, yargıladı'

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine ilişkin açılan davayı takip etmek üzere Silivri’ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, davaya ara verilmesi sırasında açıklamalarda bulundu.

Özel, “Bugün Ekrem başkan yargılanmadı, yargıladı. Bugün talimatla yazılmış iddianameyi o salonda temsil eden savcının yerinde olmak istemezdim. Bunu size yaptıran tek adamdan da mutlaka hesap soracağız” dedi.

Türk yargı tarihinin en utanç verici iddianamelerinden biri olarak nitelediği diploma davası için Özel, “35 yıl önce ilanla başvurmuş. Kendinden iki yıl önce başlamış Kıbrıs’taki üniversitelere davet yapıyor İstanbul Üniversitesi, ‘Gelin, bu evrakları verin’ diye. Kendinden öncekilerden kendi evindeki arkadaşı bugün salondaydı, sesleniyor. ‘Benden bir yıl önce o başvurdu, gitti’ diyor. ‘Ben de 25-26 kişiyle başvurdum, kabul edildi’ diyor. Ama ne kendinden önce gidenlerin diploması iptal, ne kendisinden sonra gidenlerin iptal” dedi.

‘ERDOĞAN’I YENME SUÇU’

Aynı suçu işlediği iddia edilen 26 kişi varken bir tek İmamoğlu’nun yargılandığını belirten Özel, “Bir suç suçsa herkese ait bir suçtur. Ama burada bir tane, o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yenme suçu. Dört kez yapılan suçun bir kez daha işleneceğinden emin oldukları için bu zulmü yaşatıyorlar” dedi. Saraçhane eylemlerinde tutuklanan yedi kişinin serbest bırakılmasıyla ilgili konuşan Özel, “Bugün o serbest kalan gençlerin ailesinden utanın. Çok mutluyuz ki hepsi serbest kaldılar. Yazıklar olsun. 75 gün tutuklu kaldılar” dedi.

‘GÖNLÜNÜ YAPACAKLAR’

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son açıklamaları hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: “Şimdi Ahmet Özer’in bu işten tutuksuz yargı tutukluluğu kalktı, bunu bildikleri için önceden alakasız bir yerden diğer davaya dahil edip oradan da tutuklama getirdiler. Resul Emrah Şahan’ı öbür dosyadan sorguya almışlar, belki tutuklama yapacaklar. Yani Devlet Bey’in gönlünü yapacaklar. Kötülüğün ne kadar büyük ve ne kadar organize ve ne kadar çiğ ve ne kadar kaba saba olduğunun en belirgin göstergesi.