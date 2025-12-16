İhraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu’nun karara karşı açtığı davada ilginç ayrıntı: İhraççılara 2 no’lu barodan avukat

Teğmenlerin ihracı için oy veren beş kurul üyesi, Ebru Eroğlu’nun ihraç kararının iptali için açtığı davanın içeriği hakkında bilgi sahibi olmak için mahkemeye başvurdu. Avukat Murat Bayramoğlu’nun yetkilendirmesiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne sunulan dilekçede “konu” için “Dosya inceleme talebinden ibarettir” dendi. Dilekçede şunlar kaydedildi: “Davacı Ebru Eroğlu tarafından sunulan dava dilekçesinde müvekkiller Bülent Tanrıverdi, Fedai Ünsal, Haluk Erdem, Kamil Tumba ve Murat Yeşilköy hakkında beyan olup olmadığını incelemede hukuki yararım ve menfaatim bulunduğundan dosya inceleme talebimin kabulüne karar verilmesini talep ederim.” Teğmenlere “silahlı kuvvetlerden ayrılma cezası” verilmesi yönünde oy kullanan beş kişinin avukatının Ankara 2 Nolu Barosu’na kayıtlı Murat Bayramoğlu olması dikkat çekti.

Bayramoğlu’nun AKP iktidarlarında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yapan Zeki Ergezen’in de yeğeni olduğu iddia edildi. TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin avukatları ekim ayında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında “oylama sonucunun baskı altında değiştirildiği” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı başvuruyu “somut delil bulunmadığı” gerekçesiyle reddetmişti. Red kararından kısa bir süre sonra ihracın iptali için hukuk mücadelesini sürdüren Eroğlu’nun dava dosyasıyla ilgili inceleme talebinde bulunulması dikkat çekti.