İki kez ertelenmişti: Süreç Komisyonu'nun toplanacağı tarih belli oldu

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında, TBMM Tören Salonu’nda toplanacak.
Komisyon, 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te TBMM Tören Salonu’nda toplanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Komisyon'un 17'nci toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. Ardından soru-cevap kısmına geçilecek.
Toplantının basına kapalı olması bekleniyor.
Komisyon daha önce iki kez yapılacak toplantıyı ertelemişti.