İktidara yakın Cem Küçük: 'Bu seçimler en zor seçimler olacak'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 07:44

İktidara yakın yazarlardan Cem Küçük, "Tam düzeliyor derken gelen enerji zamları" başlıklı bugünkü yazısında, ekonominin düzelmeye başladığı zamanlarda gelen enerji zamlarıyla tekrar kötüye gittiğini söyledi. Küçük, "21 Aralık 2021’de dolar 18 TL’yi görmüştü. Hiç beklenmedik şekilde dolar zirve üstüne zirve görüyordu.

Hükûmet akıllı bir adımla Kur Korumalı Mevduat’ı gündeme getirdi ve dolar 12 TL’ye kadar düştü. Toplum derin bir nefes aldı. Derken yılbaşında elektrik ve doğalgaza büyük oranda zam geldi. Millet tam döviz düşmüşken bu zamlar nereden geldi ded." ifadelerini kullandı.

"Mayıs-haziran ayına kadar pahalılık vb devam etti. Yazın nispeten biraz daha rahatlama oldu. Asgari ücrete yüzde 30 zam geldi. Eylüle kadar biraz rahatlama olmuşken elektrik ve doğalgaza yüzde 20 zam geldi. İş yerlerine yüzde 50 uygulandı.

Enerji maliyetlerindeki artış herkesin malumu. Dünyanın nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğu muhakkak. Bu kış nasıl geçirecek Avrupa, bunun hesabını yapıyor. Hepsi doğru." değerlendirmesini yapan Küçük, yazısını şöyle sürdürdü:

"Bu kışın daha rahat geçmesi lazım ki, seçimlere rahat girilsin. Gerçi bu seçimler en zor seçimler olacak. Hükûmetin yeni yıldaki hamlelerini görmek lazım. Yeniden zamlar gelir ve kış zor geçerse Cumhur İttifakı zorlanır. Elbette asgari ücret zamları, Karadeniz’de bulunan gazın evlere verilmesi ve faturaların düşmesi, yerli araba TOGG’un nisanda çıkacak olması vb halka moral olacaktır"