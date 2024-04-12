‘İktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro
Yerel seçimlerde beklediği oyu alamayan İYİ Parti, 27 Nisan’da kurultaya gidecek.
Genel başkan Meral Akşener’in aday olmayacağını açıkladığı kurultayda partide uzun süre teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüten, TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gibi ülkücü kökenli isimler de genel başkanlığa adaylığını açıkladı.
Kulislerde, “şansının daha
yüksek olduğu” değerlendirilen Aydın,
yaptığı açıklamada, “olağanüstü
kurultayın iptal edilmesine yönelik
girişimler olduğunu” belirterek
partinin, haksızlığa ve adaletsizliğe
tavır koyanlar tarafından
kurulduğunu dile getirdi. Olağanüstü
kurultay kararının sonuna kadar
arkasında durması için Akşener’e açık
çağrıda bulunan Aydın, “Olağanüstü
kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla
iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro,
sahneye konulmak istenmektedir”
ifadelerini kullandı.
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