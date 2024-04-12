‘İktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro

Yerel seçimlerde beklediği oyu alamayan İYİ Parti, 27 Nisan’da kurultaya gidecek.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00
‘İktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro
Abone Ol google-news

Genel başkan Meral Akşener’in aday olmayacağını açıkladığı kurultayda partide uzun süre teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüten, TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gibi ülkücü kökenli isimler de genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

Kulislerde, “şansının daha yüksek olduğu” değerlendirilen Aydın, yaptığı açıklamada, “olağanüstü kurultayın iptal edilmesine yönelik girişimler olduğunu” belirterek partinin, haksızlığa ve adaletsizliğe tavır koyanlar tarafından kurulduğunu dile getirdi. Olağanüstü kurultay kararının sonuna kadar arkasında durması için Akşener’e açık çağrıda bulunan Aydın, “Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro, sahneye konulmak istenmektedir” ifadelerini kullandı. 


Meral Akşener haberleri İyi Parti haberleri Koray Aydın haberleri Müsavat Dervişoğlu haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 10 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 10 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!

Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!
MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler

MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler
65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!

65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!
YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'
Husumetli faytoncular arasında çatışma… Yaralılar var!

Husumetli faytoncular arasında çatışma… Yaralılar var!
Kredi anlaşması 'müjde' diye sunuldu! Bu para nereye harcanacak?

Kredi anlaşması 'müjde' diye sunuldu! Bu para nereye harcanacak?
Fenerbahçe’nin Süper Kupa cezası belli oldu!

Fenerbahçe’nin Süper Kupa cezası belli oldu!