İmamoğlu bu sözlerle anlattı: 'Çok çarpıcı bir şey yaşadım...'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir mesaj geldi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımda yandaş medyanın tutumunu eleştirdi.

'ÇOK ÇARPICI BİR ŞEY YAŞADIM'

"Çok çarpıcı bir şey yaşadım" sözleriyle mesajına başlayan İmamoğlu, "Geçenlerde birisi tutuklanıyor. Muhalif medyadan birileri bunu eleştiriyor. Yandaş medyadan biri de çıkıyor diyor ki aynen şu cümleyi kuruyor: 'Savunacağınıza suçsuzluğunu ispat edin' diyor. Yahu kurallar mı değişti bu dünyada. Yani birine suç at, suçsuzluğunu ispat etsin!" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE ADALET OLUR MU?"

İmamoğlu, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu ne toplum vicdanına sığar ne milletin bu kadar biriktirdiği değerlere sığar ne insan olmaya sığar. Ve burada insanlar çıkıyor, kendilerini ifade etmeye çalışıyor. Böyle adalet olur mu?"