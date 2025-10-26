İmamoğlu'na 'casusluk' suçlamasından hemen sonra İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor: CHP’den jet tepki!

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

Duran, açıklamasında, "Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve İngiltere Başbakanı Starmer'ın Türkiye ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İktidara eleştirilerde bulunan Tan, "İngiltere ile ikili ilişkilerde tarihteki en mükemmel dönemin yaşandığını söyleyerek övünüyorlar. İngilizlerin Eurofighter alabilmemiz için Katar nezdinde de lobi yaptığını böbürlenerek anlatıyorlar. İngiltere istihbaratının başına İstanbul'da Rusya'ya yönelik siber ihbar hattının lansmanını yaptırıp onun da teveccühlerine mazhar oluyorlar. İngiltere ile işbirliği içinde Suriye'de Esat'ın devrilmesini planlamış olmaktan kendilerine oyun kurucu payesi çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tan, şöyle devam etti:

"Sonra, hem de İngiltere Başbakanının Türkiye’yi ziyaretinin birkaç gün öncesinde bir adam bulup, ona 'İngiliz ajanıyı'" dedirterek, onun üzerinden milyonlarca kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayımız olmuş IBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na trajikomik bir casusluk suçlaması yöneltmeye kalkıyorlar ki akıllarınca oradan işi terör suçuna bağlayıp İBB'ye kayyum eliyle çökebilsinler. Üstelik yakalanan bu namlı casusun iş ortağı Ingilizin şirketine de siber güvenlik ihaleleri verildiği ortaya çıkıyor."

"İşte kötü yönetimin çarpıcı bir resmi" diyen Tan, "Madem casusluk vakası ortaya çıkardınız çağırsanıza Ankara'daki İngiltere Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına, göndersenize Londra Büyükelçimizi İngiliz Dışişlerine…" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

AA'nın aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "casusluk" soruşturmasında, telefonu incelenen şüpheli Hüseyin Gün'ün, "iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu, kriptolu haberleşme programı kullanarak "Jupiter1881" kullanıcı adıyla görüştüğü "Bluestar81" rumuzlu kişinin İBB soruşturması şüphelilerinden Necati Özkan olduğu" öne sürüldü.

Şüpheli Gün'ün, "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünde yönetici olarak faaliyette bulunduğu" ileri sürülen soruşturmada, "İmamoğlu suç örgütünün asıl amacının maddi menfaat elde ederek örgüt elebaşı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu" iddia edildi.

Soruşturmada, "Gün ile Özkan'ın örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyetinde bulundukları" ileri sürüldü.

Gün'e ait olduğu belirtilen belgelerde, "Türkiye'de görüştüğü kişi veya kurumları günlük olarak not alan Gün'ün, İngiltere lehine faaliyet gösterdiği değerlendirilen istihbarat elemanları ya da İngiltere'de siyasi faaliyetlerde bulunan kişilere Türkiye geneli konularda bilgi aktarımında bulunduğu" öne sürüldü.