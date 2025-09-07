İmamoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik: 'Siz bizim gururumuzsunuz!'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda finalde İtalya ile karşılaştı.

Final müsabakasını 3-2 kaybeden A Milli Voleybol Takımı, turnuvayı ikinci tamamladı.

FİLENİN SULTANLARI GÜMÜŞ MADALYAYA HAK KAZANDI

Tarihinde ilk kez final oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya almaya hak kazandı.

İMAMOĞLU’NDAN TEBRİK MESAJI

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’ndan, Filenin Sultanları için bir tebrik mesajı geldi.

“Siz bizim gururumuzsunuz” diyen İmamoğlu, “Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale kadar yükselip müthiş bir başarı elde eden sizsiniz. Ülkemizin gençlerine, kadınlarına, sporcularına umut oldunuz. Azminiz ve mücadeleniz için sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.