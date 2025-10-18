İmamoğlu'ndan muhtarlara dikkat çeken mesaj: 'Tüm sorunların üstesinden gelebilmemizin tek bir yolu var...'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla, kentte görev yapan 961 mahalle muhtarını, Florya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya getirdi.

Muhtarlar, İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından ağırlandı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da muhtarlar buluşmasına katılım sağladı.

Toplantıda, sırasıyla; Tüm Muhtarlar Sendikası Genel Başkanı Selami Aykut, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Seval Özkan ve Aslan birer konuşma yaptı.

19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İBB Başkanı, CHP ve 15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da muhtarlara Silivri’deki hücresinden bir mektup yolladı.

İmamoğlu’nun mektubunu, muhtarlarla, program sunucusu Tuğrul Tuna buluşturdu.

İMAMOĞLU: SEÇİMLE GELEN MUHTARLARA HAK ETTİKLERİ DEĞERİ, ÖNEMİ VERMEZSEK…”

İmamoğlu, sunucu Tuna aracılığıyla ulaştığı mektubunda, muhtarlara şu sözlerle seslendi:

“Kıymetli vatandaşlarımızın dert ortağı, idarenin çözüm ortağı, çok değerli muhtarlarımız; sizleri özlemle, hasretle selamlıyorum. 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Biliyorsunuz biz, İBB tarihinde ilk kez Muhtarlık İşleri Dairesini kurmuş bir yönetimiz. Bu daireye bağlı olarak hayata geçirdiğimiz 3 şube müdürlüğü vasıtayla, muhtarlarımızın sorunlarının çözümü için rekor düzeyde bütçe ve insan kaynağı ayırdık, ayırmaya da devam ediyoruz.

Milletle devletin, seçenle seçilenin en güzel, en sağlıklı biçimde buluştuğu yerdir muhtarlıklar. Seçimle gelen muhtarlara hak ettikleri değeri, önemi vermezsek, milli iradenin üstünlüğü fikrinden uzaklaşırız, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz yara alır. O nedenle ben sizlerin, bölgelerinizdeki projelerimizin karar ve uygulama süreçlerinin aktif bir parçası olmanızı çok önemserim. Bunu sağlamak için ne kadar özen ve çaba gösterdiğimi de sizler çok iyi bilirsiniz.”

“SÜREÇ ADALETLİ OLSAYDI, HER ŞEYDEN ÖNCE TUTUKSUZ YARGILANIRDIK

“Ne var ki, 19 Mart’tan bu yana, milletimizin bizlere emanet ettiği görevleri yerine getirememenin, vatandaşlarımızla ve sizlerle temas halinde olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bizler hakkında adaletli, vicdanlı bir hukuki süreç yürütülmediğini biliyor, görüyorsunuz. Bu süreç adaletli olsaydı, her şeyden önce tutuksuz yargılanırdık. Hukukun gereği olarak, dava sonuçlanıp karar kesinleşinceye kadar milletin bize emanet ettiği görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz engellenmezdi.

Nitekim geçmişte de hep böyle olmuştur. Bugün en ağır hapishane koşulları altında, çok ciddi sağlık sorunlarıyla baş başa bırakılarak, farklı şehirlerdeki hapishanelere sürgün edilerek, hakkımızdaki iddianamenin yazılıp yargılamanın başlamasını bekliyoruz. Adil yargılanmaktan başka bir talebimiz yok. Adaleti yalnızca kendimiz için de istemiyoruz. Biz herkes için her yerde, adalet ve hürriyet hâkim olsun diye mücadele veriyoruz.”

“ÜLKEMİZİN TÜM SORUNLARININ ÜSTESİNDEN GELEBİLMEMİZİN TEK BİR YOLU VARDIR”

“Ülkemizin tüm sorunlarının üstesinden gelebilmemizin tek bir yolu vardır. Ancak ve ancak, herkes için her yerde, adalet ve hürriyet hâkim olduğunda demokratik, refah içinde, güçlü ve mutlu bir ülke olabiliriz. Tek çare, hukukun üstünlüğünü tesis etmek ve bir an önce millete başvurmaktır. Milletimiz, partizan anlayışları dışlayarak, herkes için adalet ve hürriyet sağlama temelinde güçlü bir siyasi uzlaşmayı sandıkta gerçekleştirecek ve ülkemizin önünü açacaktır. Demokrasimizin temel taşları olan siz değerli muhtarlarımızın da bu süreçte en demokrat, en adaletli ve vicdanlı tavrı alacağınızdan hiçbir kuşkum yok.

Sizler, muhtarlığın bürokratik boyutuyla sınırla kalmayıp, vatandaşın sorunlarının çözümünde inisiyatif üstlendiğiniz, kendinizi şehrin bir yöneticisi olarak gördüğünüz ölçüde her sorunu çok daha doğru ve kolay çözebiliriz. Bu anlayış içerisinde çalıştığınızı biliyor ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gününüz kutlu, geleceğiniz aydınlık ve mutlu olsun. Sevgi ve saygılarımla. Ekrem İmamoğlu.”

ASLAN, İMAMOĞLU VE YAVUZ SALTIK’IN SELAMLARINI MUHTARLARA ULAŞTIRDI

Konuşmasının başında, 7 aydır Silivri’de tutsak edilen İmamoğlu’nun selamlarını ulaştıran İBB Başkanvekili Aslan da özetle şunları söyledi:

“Hemşehrilerimizle aramızdaki köprü, mahallelerimizin hafızasısınız. Ekrem Başkanımız da her zaman muhtarlarımızla iş birliği ve uyum içindeydi. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren, aynı hassasiyetle çalıştı. O dönem, Türkiye’ye örnek olan, ‘Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi Projesi’ni hayata geçirdi. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle, Beylikdüzü’ndeki muhtarlıklar tepeden tırnağa yeniledi. 2019’da İBB Başkanı olarak seçildiğinde, aynı anlayışı bu kez İstanbul’un tümüne taşıdı.

Daha önce muhtarlarımıza, müdürlük olarak hizmet verilirken, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurdu. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı olarak dostumuz, ağabeyimiz Sayın Yavuz Saltık görevlendirilmişti. Yavuz ağabey de bugün ne yazık ki Silivri’de tutuklu bulunuyor. Bu özel günde siz kıymetli muhtarlarımıza o da selamlarını ve sevgilerini gönderdi. Bir an önce özgürlüğüne kavuşup sizinle bir araya geleceği günü bekliyor.”

MUHTARLARA YÖNELİK İBB HİZMETLERİNİ SIRALADI

“Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız sayesinde, muhtarlarımızla çok daha güçlü bir iletişim içerisinde çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını, sizlerin aracılığıyla alıyor ve çok daha iyi hizmet sunuyoruz. ‘İBBMuhtar’ uygulamamız ile talepleri hızlı şekilde alıyoruz, hızlıca çözüyoruz. Aynı zamanda sizler de İstanbul Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden daha hızlı haberdar oluyorsunuz.

Mahallelerimizin öne çıkan sorunlarını konuştuğumuz, ilgili birimlerimizle sizlerin bir araya geldiğiniz, ‘Tema Bazlı İlçe Toplantıları’ ve sizlerin eşliğinde birimlerimizin sahada incelemelerde bulunduğu, ‘Yerinde Tespit Çalışmaları’ ile hemşehrilerimizin beklentilerini karşılıyoruz. Muhtarlarımızın mahallelerinde daha iyi hizmetler sunabilmeleri için, 2022’de, muhtarlıklarımıza ayni malzeme desteğine başlamıştık. Önümüzdeki yıl da bu desteğimize devam edeceğiz.

2023 yılında başladığımız ‘Fatura Desteği’mizden talepte bulunan muhtarlarımız faydalanmayı sürdürüyor. Muhtarlık binası olmayan muhtarlıklarımıza yeni muhtarlık binaları yapıyoruz. 2020 yılından itibaren, 22 muhtarlık binası yaparak, muhtarlarımıza teslim ettik. 133 muhtarlık binamızın ise bakım onarım çalışmalarını tamamladık.”

“MUHTARLARIMIZIN KENTİN YÖNETİMİNE KATILMALARINI DA İSTİYORUZ”

“Muhtarlıklarımıza verdiğimiz desteklerin yanı sıra, muhtarlarımızın kentin yönetimine katılmalarını da istiyoruz. Mahalle yönetişim toplantılarımızla bağımlılıkla mücadeleden istihdama, çocuk hizmetlerinden kadın ve aile hizmetlerine, imara kadar farklı alanlarda muhtarlarımızla toplantılar gerçekleştiriyoruz.

Muhtarlar Akademisi ile sizlerin çok önemli olan görevlerinizi daha etkin biçimde yerine getirebilmeniz için eğitimler düzenliyoruz. İBB Muhtarlar Evi’miz de sizlerin toplantılarınızı ve programlarınızı rahatlıkla gerçekleştirmeniz için hizmet vermeye devam ediyor. İBB olarak her zaman yanınızdayız. Muhtarlarımızla iş birliği halinde çalışmaya ve ortak aklımızı geliştirmeye devam edeceğiz.”

SALTIK’IN SİLİVRİ’DEN YOLLADIĞI MEKTUBU AYKUT OKUDU

Toplantıda konuşan Tüm Muhtarlar Sendikası Genel Başkanı Selami Aykut, Silivri’de tutulan İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık’ın mesajını muhtarlarla paylaştı:

“Demokrasimizin temel taşı, milletin sesi ve benim de çalışma arkadaşlarım… İstanbul'un kıymetli muhtarlarım… Silivri'deki zindandan tam demokratik bir ülkeye, demokrasiye ve bu aziz millete hizmet etmeye ömrünü adamış bir bürokrat olarak, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Güzel ülkemizin aydınlık yarınlarına inancını yitirmemiş, görevde olduğum süre boyunca kimseyi birbirinden ayırmadan hizmet etmiş bir devlet adamı olarak, sizi bu konuda şahit tuttuğumu ve bu konuda vicdanınıza kendimi emanet ettiğimi bilin. Özellikle Başkanımız Ekrem İmamoğlu önderliğinde belediyedeki görevimizi, milletin hayrına çalışmak olarak belirledik. İnanıyorum ki bunu sizlere ispatlamış bir bürokrat oldum. Her zaman her şeyin ilacıdır adalet.

Ağır ağır yürür, ama mutlaka menzile varır. Kimin iyi, kimin kötü, kimin eğri, kimin doğru olduğunu hep beraber göreceğiz. Sarsılmaz bir inançla, özgür günlerde buluşmayı bekliyor, her birinizi ayrı ayrı kucaklıyor ve görevlerinizde başarılar diliyorum. Ayrıca, bana cezaevinde avukat gönderen, mektup yazan, birileri vesilesiyle selam gönderen bütün muhtar arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum.”