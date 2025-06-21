İmamoğlu'ndan Tekirdağ mitingine çağrı! Saat verdi, yarını işaret etti...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” miting serisinin yeni durağı Tekirdağ olacak.

Tekirdağ mitingi, 22 Haziran Pazar günü saat 19:00’da Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitingde konuşacak.

Bu, İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan mitinglerin 11.’si olacak.

MİTİNGİN GÜNÜ DEĞİŞMİŞTİ

Daha önceden 21 Haziran Cumartesi olarak duyurulan mitingin günü, üniversite sınavı sebebiyle 22 Haziran Pazar günü saat 19.00’a alınmıştı. Gelişmeyi CHP lideri Özel duyurmuştu.

İMAMOĞLU’NDAN MİTİNGE ÇAĞRI

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracığıyla Tekirdağlılara yarınki miting için çağrı yaptı.

Saat 19.00'a çağrı yapan İmamoğlu, "Biz adaletten yana on milyonlarız onlar bir avuç, bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.

İmamoğlu, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Tekirdağlı hemşehrilerimi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Biz adaletten yana on milyonlarız onlar bir avuç, bu mücadeleyi kazanacağız.



Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Tekirdağlı hemşehrilerimi davet ediyorum.



22 Haziran Pazar 19.00

Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı pic.twitter.com/C8EFsAjGsX — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 21, 2025

NEDEN MİTİNG DÜZENLENİYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabahı “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından gözaltına alındı. İmamoğlu 23 Mart “yolsuzluk” suçlamasından tutuklandı. İmamoğlu’yla beraber CHP’li bazı belediye başkanları, İBB çalışanları, üst düzey bürokratlar da tutuklananlar arasında yer aldı.

CHP de İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden itibaren İBB’nin bulunduğu Saraçhane’de toplanarak yaşananlara tepki gösterdi. İmamoğlu tutuklandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde, cumartesi günü de Türkiye’nin bir şehrinde miting yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Özel, Türkiye’nin dört bir yanında yurttaşlara seslenerek, yaşanan haksızlıklar ve hukuksuzluklara dikkat çekmek istiyor.