İmamoğlu'nun 29 Ekim mesajı yapay zeka ile seslendirildi: 'Programımızı hazırladık, yönetmeye başlayacağımız günü bekliyoruz'

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yapay zeka ile video haline getirildi.

İmamoğlu'nun seslendirilen mesajı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet fazilettir' sözüne vurgu yaptığı mesajında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimiz 102'nci yılında ne yazık ki hayalimizdeki cumhuriyet değil. Uzun zamandır huzurumuz yok, yoksulluğa mahkum edildik; adaleti mumla arıyoruz, dar gelirlilerimizin, emeklilerimizin yaşam mücadelesi işkenceye döndü. Gençlerimiz ülkeye yönlerini kaybetti, geleceklerinden umutsuz. Siyasetçiler, gazeteciler, öğrenciler büyük baskı altında. Hapishaneler muhaliflerle dolu. Sokaklarımız şiddete teslim olmuş durumda ve her gün kadınlarımız öldürülüyor.

Dünya bir kez daha büyük bir değişimden geçerken, ülkemizi 23 senedir yönetenler, koltuklarından kalkmamak için ülkeyi ateşe atıyor. Küresel değişimi yakalamak yerine ülkenin kaynaklarını talan ediyorlar; yakınlarını zenginleştiriyor, devletin en değerli makamlarını liyakatsiz ellere teslim ediyorlar. Adaletsizliği büyütüyor, Cumhuriyetimizi zayıflatıyorlar. Hatta onu cumhuriyet olmaktan çıkarıyorlar.”

“YÖNETMEYE BAŞLAYACAĞIMIZ GÜNÜ BEKLİYORUZ”

İmamoğlu, "Böyle devam edemeyiz ve etmeyeceğiz" ifadelerini kullandığı mesajına "Cumhuriyetimizi yeniden ayağa kaldırmakta kararlıyız. Ülkemizi, rejimlerin en faziletlisine yakışır şekilde yönetmeye hazırız. Hapishanede olanıyla, olmayanıyla, arkadaşlarım ve partililerim ile seçimleri bekliyor, seçimlere hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizi nasıl yeniden ayağa kaldıracağımızı biliyoruz, programımızı hazırladık. Seçim gününü yani iktidar olacağımız, ülkemizi rejimlerin en faziletlisine yakışır şekilde yönetmeye başlayacağımız günü bekliyoruz" diyerek devam etti.

Ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını belirten cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, "Herkes müsterih olsun, bugün yaşadıklarımız kaderimiz değil. Asla umudunuzu yitirmeyin, bu güzel ülkeyi sadece kendi koltuklarını düşünenlerin eline bırakmayacağız" diyerek şu vaatleri sıraladı:

"Bizim yönettiğimiz Türkiye'de ülkemiz saraydan değil, Meclis'ten idare edilecek.

Adaleti mülkün temeli bilecek, hukuk devletine döneceğiz.

Devletimizi etkin ve kudretli, milletimizi özgür ve müreffeh kılacağız.

Bizim yönettiğimiz Türkiye'de Anadolu Kalkınma Yolu'nu inşa edecek, ülkemizi lojistik ve üretim merkezi yapacağız.

Üretimde dijital ve yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz.

Bizim yönettiğimiz Türkiye'de Cumhuriyet Sigortası ile her eve en az bir asgari ücret karşılığı nakit gelir girmesini sağlayacağız.

Her mahallede kreş ve anaokulu açacağız.

Devlet okullarını yeniden ülkenin en iyi, en başarılı okulları yapacağız.

Bizim yönettiğimiz Türkiye'de bürokrasimizi ehliyetli ellere teslim edecek, işi ehline vereceğiz.

Bizim yönettiğimiz Türkiye'de gençlerimizin geleceklerinden emin ve umutlu hale gelmelerini sağlayacağız."