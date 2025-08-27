İmamoğlu ve çalışma arkadaşları 159 gündür soruşturmanın tamamlanmasını bekliyor: İddianameler ayrılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “mali soruşturma” kapsamında Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları, 159 gündür haklarındaki iddianamenin hazırlanmasını bekliyor. Konu hakkında bilgi veren CHP kaynakları, İBB’yi hedef alan mali soruşturma kapsamında üç ya da dört ayrı iddianamenin hazırlanmasının beklendiğini söyledi.

MEDYA VE KÜLTÜR AŞ İDDİANAMELERİ YOLDA

Soruşturmanın ilk dalgalarında, İBB bünyesinde faaliyet gösteren Medya AŞ ve Kültür AŞ’de görev yapan çok sayıda kişi tutuklanırken Medya ve Kültür AŞ’yi içeren iddianamelerin hazırlığında sona gelindiği ve hazırlanacak ilk iddianamenin bu kuruluşlar üzerine olacağı aktarıldı. Hukukçular İBB soruşturmasına yönelik iddianamelerin “içinden çıkılamaz bir hale dönüşebileceğine” dikkat çekerken CHP’li 8 belediye başkanının tutuklanmasını beraberinde getiren ifadeleri veren suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’a yönelik soruşturmanın da İBB soruşturmasına dahil edilebileceği belirtiliyor.

CANLI YAYIN ISRARI

Öte yandan CHP’nin İBB davası duruşmalarının TRT’den canlı yayınlanmasına yönelik talebi de sürüyor. CHP, konu hakkında 10 Mayıs’ta TBMM’ye bir kanun verirken partinin TBMM’de yasama yılının 1 Ekim’de tekrar açılmasıyla birlikte duruşmaların TRT’den yayınlanması için harekete geçeceği aktarıldı. CHP’liler ayrıca, söz konusu canlı yayınların teknik detayları için de çalıştıklarını ve duruşmaların eksiksiz ve adil biçimde yayınlanmasına dikkat edeceklerini söyledi.

BAHÇELİ DESTEK VERDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, temmuz ayında yaptığı açıklamada İBB duruşmalarının TRT’de yayınlanmasına destek vermiş, konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bahçeli’ye destek vererek “Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah diyelim” ifadelerini kullanmıştı.