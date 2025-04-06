İmamoğlu’nun diplomasının veri tabanından silineceği öne sürüldü: ‘Mevzu iptalin resmiyet kazanması’
İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının üniversite veri tabanından silineceği iddia edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk soruşturması” kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, iptal edilen diplomasının İşletme Fakültesi dekanlığı tarafından üniversitenin veri tabanından silineceği iddia edildi.
İdare Hukukçusu Prof.Dr. Metin Günday, veri tabanından silinmesine yönelik kararın, iptal edilmesiyle “yapışık bir işlem” olduğunu ifade ederek “Sorun veri tabanından öte resmi olarak iptal edilip edilemeyeceğinde” dedi. Sürece ilişkin konuşan Günday, “İlk olarak işlemin hukuka aykırı olması gerekçesiyle idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma kararı talep edilecek. Daha sonra istinafa gidilecek. Sürecin uzaması halinde üçüncü aşama ise temyiz yolu” diye konuştu.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #diploma #veri
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