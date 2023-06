'İncil' iddiası üzerine ayaklandılar: Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayacağız!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:08

Güncelleme: 23.06.2023 - 16:17

MHP'nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları, Kastamonu'da İncil dağıtımı yapıldığı iddiası üzerine açıklama yaptı. Kastamonu İl Başkanı Fatih Yiğit, "kimsenin inancına ve ibadetine karışmayacaklarını, fakat kimsenin de gençleri zehirlemesine izin vermeyeceklerini" belirterek, "Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayacağız!" dedi.

Yiğit’in Kastamonu Ülkü Ocakları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklaması şöyle:

“Son günlerde sosyal medya siteleri üzerinden ilimizde ücretsiz incil dağıtıldığını iğrenerek görmekteyiz. Kimsenin inancına veya ibadetine karışacak değiliz fakat kimseye de yılan düşüncelerini gençlerimiz üzerinde denetmeye de müsaade etmeyeceğiz. Yüzyıllar boyunca İslam’ın bayraktarlığını yapmış aziz milletimizin gençlerini zehirleyerek: köklerinden, hedeflerinden, inançlarından koparmayı hedefleyen bozuk zihniyetlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 60 yıldır Türk’e ve İslam’a düşman olan her türlü zihniyetin karşısında olan Ülkü Ocakları bu saatten sonra da görevinin bilincinde ve farkındadır. Birileri oyunlar kursa da bu oyunları bozacak dirayettedir. Karanlık zihinler istiyor diye Türk gençliğine dinini, töresini, güzel ahlakı anlatmaktan, hedeflerimizi yüreğine işlemekten inadına vazgeçmeyeceğiz. Her bir gencimizi deislik, hristiyanlık, yahudilik veya adı ne olursa olsun her türlü sapkınlıktan korumak ve uzak tutmak için buradayız ve yüreği yeten varsa karşımızda da Türk ve İslam düşmanlarını görmek isteriz. Er meydanına çıkamayan fakat gizli kapılar ardından iş çevirmeye çalışanlar da bilsin ki peşlerindeyiz.”

Editör notu: İlgili konuşma metni olduğu gibi aktarılmıştır, anlam ve imla bozuklukları açıklama sahibine aittir.