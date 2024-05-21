İşçiyi mağdur edene 4.4 milyarlık ihale
Tanzanya’da yürüttüğü demiryolu projesinde yüzlerce işçiye alacaklarını ödemeyen Yapı Merkezi isimli inşaat şirketi TCDD’den 4.4 milyar TL’lik Nurdağı-Malatya hat kesimi elektromanyetik işleri ve T7 tüneli ripaj hattı inşaatı yapımı ihalesini aldı. Y
Yapı Merkezi iktidara yakınlığıyla
dikkat çekiyor. Şirket 2012 yılından bu
yana 36 kamu ihalesine imza attı. Bu
ihalelerin toplam bedeli 9 milyar 878
milyon 765 bin TL.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e
konuşan DİSK/Devyapı-İş Genel
Sekreteri Nihat Demir, “Emekçiler
hak gaspına uğruyor. Ancak
şirket ihale almaya devam ediyor.
Emekçilerin hakkı eksiksiz bir şekilde
giderilmeli” dedi.
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