İşçiyi mağdur edene 4.4 milyarlık ihale

Yayınlanma: 21.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.05.2024 - 04:00

Yapı Merkezi iktidara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Şirket 2012 yılından bu yana 36 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli 9 milyar 878 milyon 765 bin TL.



Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan DİSK/Devyapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, “Emekçiler hak gaspına uğruyor. Ancak şirket ihale almaya devam ediyor. Emekçilerin hakkı eksiksiz bir şekilde giderilmeli” dedi.

