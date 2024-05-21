İşçiyi mağdur edene 4.4 milyarlık ihale

Tanzanya’da yürüttüğü demiryolu projesinde yüzlerce işçiye alacaklarını ödemeyen Yapı Merkezi isimli inşaat şirketi TCDD’den 4.4 milyar TL’lik Nurdağı-Malatya hat kesimi elektromanyetik işleri ve T7 tüneli ripaj hattı inşaatı yapımı ihalesini aldı. Y

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 04:00
İşçiyi mağdur edene 4.4 milyarlık ihale
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Yapı Merkezi iktidara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Şirket 2012 yılından bu yana 36 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli 9 milyar 878 milyon 765 bin TL.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan DİSK/Devyapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, “Emekçiler hak gaspına uğruyor. Ancak şirket ihale almaya devam ediyor. Emekçilerin hakkı eksiksiz bir şekilde giderilmeli” dedi.


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