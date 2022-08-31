İstifa etmişti... Cumhurbaşkanı Danışmanı Korkmaz Karaca'dan yeni açıklama

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:52

Organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in kendisiyle bağlantılı Deli Çavuş isimli Twitter hesabından kimi AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını açıklayacağı belirtilmişti. Peker ilgili hesaptan beklenen açıklamaları yapmıştı.

Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağını anlattı.

Öte yandan Korkmaz Karaca hakkında "Serkan Taranoğlu isimli hırsız Cumhurbaşkanı Danışmanı Mine Hanım'a 'Korkmaz Karaca' isimli Cumhurbaşkanı Danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor, sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister' diyor" ifadelerini kullanmıştı. Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca yayımladığı bildiride sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

İLK AÇIKLAMA

Gazeteci Barış Yarkadaş, istifasının ardından Karaca ile konuştuğunu belirtti. Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan görüşmenin ayrıntılarını şu şekilde açıkladı:

"1- Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’yı istifa haberi sonrası aradım. Karaca, 'İstifa hakkında Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sn. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bilgilendirdim. Her ikisine de sonsuz teşekkür ederim' dedi.

2 -Korkmaz Karaca’ya Mine Sirenen’le ilgili iddiaları da sordum. Karaca, 'Görüşmediğimizi ve herhangi bir talebim olmadığını kendisi de söylediği halde lince uğruyorum. Sağlığım bozuldu. Kimin elinde hangi bilgi belge varsa savcılığa versin. Devletten ihale almadım' diye konuştu.

3- Karaca, son dönemdeki iddialar yüzünden çocuğunun çok etkilendiğini ve bu yüzden özel sektördeki işine döneceğini belirterek, 'Görevimden istifa ettim ama 2023 yolunda hep Sn. Cumhurbaşkanımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu istifa hakkında iddia bulunanlara örnek olsun enim veremeyeceğim bir hesabım yok.

4 - Her gün aynı suçlamalarla uğraşmaktan yoruldum. İstifamı kabul eden Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum ' dedi. Karaca’nın aktardıkları özetle bunlar… Karaca, Erdoğan ve Soylu’ya yakın bir isimdi."