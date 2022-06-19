İtfaiyeciler mesai ücretlerini istedi: AKP’li belediye başkanı temizlik işlerine gönderdi

19 Haziran 2022 Pazar, 09:29

AKP'li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 5 yıldır kendilerine ödenmeyen fazla mesai ücretlerini alamadıkları için dava açan 58 itfaiyeciden 8'ini temizlik işlerine 'çöpçü' olarak gönderdi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Belediye-İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe AKP'li Şenlikoğlu'nun seçimlerden önce fazla mesai ücretlerini ödeyeceğine dair söz verdiğini ileri sürdü. Yeşiltepe, "Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile görüştük. Ödeyeceğini söyledi ama ödemedi. Kendi dönemindeki fazla mesaileri de ödemedi. Oysa Aytekin Başkan seçildiği takdirde bu paraları ödeyeceğini söylemişti. Arkadaşlar da dava açmaya başladı. Bunun üzerine, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmadan başkan sekiz arkadaşımızı çöpe gönderdi" dedi.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli 58 itfaiye eri, ödenmeyen fazla mesai ücretlerini alabilmek için bağlı bulundukları Belediye-İş Sendikası aracılığıyla dönemin Belediye Başkanı CHP'li Kerim Aksu ile görüşmüş, sendika görüşmelerden olumlu bir sonuç alamayınca İŞKUR’a şikayet ederek inceleme yapılması için müfettiş talep etmişti.

Müfettişin belediyenin 1.5 yıl sonra CHP'den AKP'ye geçmesiyle başlattığı inceleme sonrasında itfaiyecilerin fazla mesai yaptıkları ve ücretlerinin ödenmediği tespit edildi.

İÇLERİNDE DALGIÇLAR DA VAR

Belediye-İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe, itfaiyecilerin fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için AKP’li Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu görüşmeler yaptı. Başkan Şenlikoğlu, söz vermesine rağmen fazla mesai ücretlerini ödemedi.

Bunun üzerine itfaiyeciler yaklaşık beş yıllık alacaklarını tahsil etmek için dava açtı. Şenlikoğlu da dava açan ve içlerinde dalgıçlarında bulunduğu 8 itfaiye erini temizlik işlerine çöp toplamaya gönderdi.

150 BİN LİRA ALACAKLARI VAR

Yeşiltepe, itfaiye erlerinin haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirterek her itfaiyecinin belediyeden yaklaşık 150 bin lira fazla mesai ücreti alacağı olduğunu belirtti. Yeşiltepe "2018 yılında Kerim Aksu’nun döneminde fazla mesailerin ödenmesi için görüşmeler yaptık. Ancak Kerim Başkan sorunumuzu çözemedi. Biz de sendika olarak İŞKUR’A şikayet edip müfettiş istedik. Ancak müfettiş 1.5 yıl sonra geldi. İnceleme yapıldı ve bir personelin aylık yaklaşık 90 saat fazla mesai yaptığı tespit etti" ifadelerini kullandı.