İYİ Parti’den ‘milliyetçi ittifak’ tartışmalarına mesafeli yanıt: 'İttifak kutuplaştırır'

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun son teması kulislerde “milliyetçi ittifak mı kuruluyor?” tartışmasını yeniden alevlendirdi. Zafer Partisi tabanı “birlik” çağrısı yaparken, İYİ Parti içinde bu söylem tartışma yarattı. Partililer, “Sağcı, sosyal demokrat, Türkçü, vatansever... Atatürk’le ve cumhuriyetle sorunu olmayan herkesin partisiyiz” diyerek ittifaka mesafe koyuyor. Kurmaylar, “Ortak ilkelerde buluşuruz ama ittifak kutuplaştırır” yorumunu yapıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçen pazar Milliyetçi Kongre Derneği’nin Ankara’da düzenlediği kongrede bir araya geldi. İki lider kongrede dikkat çeken açıklamlarda bulundu. Mevcut siyasi dengelere dikkat çeken Özdağ, “Milliyetçilerin iktidarı çok güzel bir slogan. Bu bir hayal değil” dedi. Özdağ, “Herhalde Devlet Bahçeli’yle Abdullah Öcalan’ın birbirlerine övgüler dizerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda, biz de Müsavat Başkan’la birlikte kahve içeriz” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu ise “Ümit Hoca konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık. Dünden bugüne biriz, beraberiz” sözleriyle Özdağ’a karşılık verdi. Söz konusu açıklamalar, siyaset kulislerinde “milliyetçi ittifak” iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Özdağ cephesinden gelen “milliyetçi cephe” mesajları, özellikle Zafer Partisi tabanında heyecan yaratırken, İYİ Parti içinde aynı ölçüde bir karşılık bulmadı.

‘SEÇİM İŞBİRLİĞİNDEN ÇOK, DİYALOG KANALLARINI AÇIK TUTMA’

Parti kaynakları, iki liderin görüşmesinin “nezaket buluşması” çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, “Yan yana yürünür, ortak ilkelerde buluşulur ama bu bir ittifak anlamına gelmez. Şu aşamada böyle bir adım riskli” değerlendirmesini yaptı. Siyaset kulislerinde, iki parti arasındaki temasın “seçim işbirliğinden çok, diyalog kanallarını açık tutma” amacı taşıdığı belirtiliyor. Ancak Özdağ’ın son dönemde artan çıkışları, İYİ Parti içinde “temkinli mesafe” politikasının süreceği mesajı olarak yorumlanıyor.

‘TOPLUMU AYRIŞTIRABİLİR’

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, Dervişoğlu’nun kurmaylarına “diyalogdan kaçınmayalım ama ittifak görüntüsü vermeyelim” uyarısında bulunduğu belirtiliyor. Görüşmenin ardından partinin üst yönetiminde “ortak ilkelerde buluşulur ama kurumsal ittifak riskli” değerlendirmesi öne çıktı. İYİ Parti’de bazı yöneticiler, Özdağ’ın üslubu ve çıkışlarının toplumu yeniden keskin hatlarla ayrıştırabileceği görüşünde. Parti içinde “Ümit Özdağ’a güven sınırlı” yorumları yapılırken, yönetim bu konuyu kamuoyu önünde tartışmaktan kaçınıyor. Üst düzey bir İYİ Partili, “Biz bu ülkenin merkezinde duran bir partiyiz. Sağcı, sosyal demokrat, Türkçü, vatansever... Atatürk’le ve Cumhuriyet’le sorunu olmayan herkesin partisi olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

‘MİLLİYETÇİ REFLEKSLERİ GÜÇLÜ AMA TOPLUMU KUTUPLAŞTIRMAYACAK BİR SİYASET’

Kulislerde, Dervişoğlu’nun da benzer bir çizgide olduğu, “milliyetçi refleksleri güçlü ama toplumu kutuplaştırmayacak bir siyasetin” önemine vurgu yaptığı aktarılıyor. Bazı parti kaynakları, Özdağ’ın sık sık gündeme getirdiği “milliyetçi cephe” çağrısının, İYİ Parti tabanında bir karşılık bulmadığını da dile getiriyor. “Zafer Partisi tabanının isteği, İYİ Parti’nin stratejisini belirlemez” diyen bir yönetici, “Bizim önceliğimiz Türkiye’de merkez siyaseti ayakta tutmak. Toplumu kutuplaştıracak her adım bu çizgimize zarar verir” sözleriyle tartışmaya nokta koydu.