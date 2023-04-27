İYİ Parti'den yeni seçim videosu: Yetmez Ama Evet Productions sunar, Adını Adalet Koydum

Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:07

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:24

Video, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz ama bir şeyi gerçekleştiremedik" ve "Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum" sözleriyle başlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "Reform diye vesayeti dayatan bir zihniyet" ifadeleri yer alan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yılında Başbakanlığı döneminde dönemin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'yla yaşadığı tartışmaya yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2010'daki anayasa değişikliği referandumu için Bingöl'deki mitingde kullandığı "Her evet, adalete davettir" ifadelerini ekrana gelmesinin ardından Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba’nın Erdoğan’a hakaret davasının ardından söylediği "Şehidimin anasını hakim huzuruna çıkarana hakkım haram olsun" sözleri ile 2018 yılında meydana gelen Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in dedesinin "9 yaşındaki bir çocuğun ikiye bölünmüş halini görsünler. Adalet! Nerede adalet?" sözleri yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kamu görevlisine hakaret gerekçesiyle verilen hapis cezası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ifadeye çağırılması, Defne Joy Foster'ın ölümüyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurunun reddedilmesi, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto eden kadınların gözaltına alınması, Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin gözaltına alınmalarına , konser ve festivallerin yasaklanması hatırlatıldı.

2008 yılında başlayan Ergenekon ve Balyoz davalarının da anımsatıldığı videoda, cezaevinde olan PKK yöneticisi Şemdin Sakık'ın Ergenekon davasında gizli tanık olması, 2011 yılında Süleyman Soylu’nun Ergenekon davası savcısı Zekeriya Öz'e teşekkür etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ergenekon ve Balyoz davaları için "Silivri’de tiyatro yok", "Eğer bu anlamda savcılıksa evet, savcıyız", "Yargıya güven giderek yükseliyor" ve "Hukuk farklı bir şey ama bunun yanında gukuk, o da farklı bir şey" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan için "Hukuku gukuk etmeye çalışan bir tek adam" denilen videonun sonunda Fetullah Gülen’in 2010 referandumu için sarf ettiği, "İmkan olsa mezardakileri bile kaldırıp o referandumda evet oyu kullandırmak lazımdır" ile dönemin Başbakanı Erdoğan’ın referandumun sonrasındaki "Bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de kutluyorum" sözleri yer aldı.

AKŞENER: 14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK

Video, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak" sözleriyle sona erdi.