İYİ Partili Çömez'den 'PKK' iddiası: '9 bin PKK’lı teröristin affı için böyle bir zemin hazırlanıyor'

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, TBMM’de gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşadığı gerginlik ardından 'Onur, şeref ve saygınlığım zedelendi' diyerek İYİ Parti Komisyon Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta’yı mahkemeye verdiğini bildiren Çömez, "O zaman şu soruyu sormak gerekir. Sizin böyle bir sevdanız var mı, yok mu, varsa nereden geliyor sorusundan; onurunuz, şerefiniz, haysiyetiniz zedeleniyorsa bu süreç neden devam ediyor? DEM Parti’nin bazı milletvekilleri de o günkü toplantıda 'Bu bir hakarettir' dedi. Bu nasıl hakaret? Komisyonda sabahtan akşama PKK ve İmralı güzellemesi yapıyorsunuz ve bunlarla ilgili soru soranlara da öfkeleniyorsunuz. Bu bir çaresizliğin, bir açmazın yansımasıdır". dedi.

"Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık bir silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur" sözleri üzerinden Numan Kurtulmuş'un topu MGK'ya attığını vurgulayan Çömez açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Topu MGK’ya attı. MGK kim, Sayın Erdoğan. Başı kim, Sayın Erdoğan. MGK’nın bir yaptırımı var mı, yok. Meclis üzerinde bir yaptırımı var mı, yok. Peki ne yapar? Sayın Erdoğan'a tavsiye niteliğinde bir yazı gönderir. Şimdi top MGK’ya atılıyor. Komisyon tıkandı ve açmaza girdi de MGK marifetiyle buradan çözüm mü arıyorsunuz?"

"SÜREÇLE İLGİLİ KAYGILARINI ORTAYA KOYANLARA 'ÇAKAL' DİYEREK BU SÜRECİ YÖNETEMEZSİNİZ"

Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere süreçle ilgili gerekli tavırları aldıklarını ifade ederek "Süreçle ilgili kaygılarını ortaya koyanlara 'çakal' diyerek bu süreci yönetemezsiniz" dedi. Çömez şunları söyledi:

"Bunları yaptığımız zaman da Sayın Kurtulmuş büyük bir öfke ve kızgınlıkla 'Bunu söyleyenler alçaktır' diyor. Sayın Kurtulmuş kızmanıza, öfkelenmenize gerek yok. Çaresizliğiniz ve içinde bulunduğunuz açmazı, komisyonun ne hale düştüğünü dışarıya ifade edebilmek için mahkemelere koşarak, eleştirenlere 'alçak' diyerek ya da süreçle ilgili kaygılarını ortaya koyanlara 'çakal' diyerek bu süreci yönetemezsiniz. Belli ki çaresizsiniz ama biz Türk yargısına güvenmek istiyoruz. Parlamentoda yaşanan bu tartışmaya Türk yargısının olması gerektiği gibi bir karar vereceğine samimiyetimizle inanıyoruz."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE LAFINI DA KABUL ETMİYORLAR"

Türkiye’nin özel bir yasa ile 9 bin PKK’lı teröristi affedeceği yönünde çıkan haberlere değinen Çömez, "Sayın Kurtulmuş'un öfke patlaması yaşaması yerine, milletvekillerini mahkemeye vermesi yerine, 'alçaklar' ya da 'çakallar' diye feryat etmesi yerine; bunlarla ilgili toplumu ve bizleri bilgilendirmesini beklerdik. Reuters böyle bir hazırlığın yapıldığını, dünyaya ve Türkiye'ye duyurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısı niteliğinde faaliyet gösteren DEM Parti cenahı af kısmını kabul etmiyor. ‘Biz suç işlemedik ki’ diyorlar. Terörsüz Türkiye lafını da kabul etmiyorlar. 50 bin kişinin katledildiği alçak terör eylemlerini terör eylemi olarak kabul etmedikleri için terörsüz Türkiye lafını kabul etmiyorlar. Pişmanlık yasası var, onu da kabul etmiyorlar. 'Pişman değiliz' diyorlar. Peki ne olacak? PKK’ya özgü bir entegrasyon yasası çıkacak” şeklinde konuştu.

"PENSİLVANYA'NIN UZANTILARI 'BİZ DE VAZGEÇTİK' DERSE AFFEDECEK MİSİN?"

"Kapalı kapılar ardındaki pazarlıkları deşifre ediyorum" diyen Çömez açıklamasını şöyle tamamladı:

"İlk ipucu Reuters’tan ikincisi Sayın Kurtulmuş’tan geldi. Plan şu; MGK’da PKK için 'Bunlar silahları bıraktı terör örgütü değiller' denilecek, sonra da entegrasyon yasası çıkartılacak. Bu yasa ile PKK’nın adı anılmadan, silahı bırakmış, kendini feshetmiş örgüt üyeleri olarak kayda geçecek. Bunun hazırlığı yapılıyor. Reuters’ın duyurduğu 9 bin PKK’lı teröristin affı için böyle bir zemin hazırlanıyor. Ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Pensilvanya'nın uzantıları 'Biz de vazgeçtik' derse affedecek misin? DHKP-C ve ona benzer birçok alçak terör örgütü 'Biz de vazgeçtik' derse affedecek misin? Buradan uyarıyorum, çok yanlış bir yoldasınız, çok hatalı bir yoldasınız. Kapalı kapılar ardında sürdürülen pazarlıklarla veya planlarla bu ülkeyi yönetmeye kalkmayın. Bunun faturasını hepimiz bütün Türkiye çok ağır bir şekilde öder."