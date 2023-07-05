İYİ Parti'nin muhalif kanadında hareketlilik: İktidar için vira bismillah

Yayınlanma: 05.07.2023 - 23:35

Güncelleme: 05.07.2023 - 23:35

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de yaşanan 'değişim' tartışmaları yaşanırken İYİ Parti'de ise eleştirilen Meral Akşener, yapılan 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçildi.

Ancak parti içerisinde doğan ve "Sözümüz Var Hareketi" olarak bilinen muhalif kanattan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Son seçimler göstermiştir ki Türkiye’nin yeni bir çıkış yoluna ihtiyacı bulunmaktadır. Şu anki siyasî partilerle bu çözümün mümkün olmadığı gözükmektedir.

Çözümün temelinde güven duyabileceğiniz, geçmişi temiz, özünden kopmamış, sözünün eri olan liyâkatli kadrolara ihtiyaç vardır. Tabii olarak bunun için de sizlerin desteğine ihtiyaç duymaktayız.

Türk milleti, en zor zamanlarda bile çözüm üretmeyi bilmiştir. Toplumu ayrıştıran, birlik ve beraberliğimize sekte vuran mevcut siyaset anlayışını tümüyle reddediyoruz.

Sözümüz Var Hareketi olarak, Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU öncülüğünde, Ülkemizde yaşayan bütün insanlarımızı, temel değerlerimize aykırı olmamak kaydıyla “VATANSEVERLİK” çatısı altında, çıktığımız bu kutlu yolda bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Her şey Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve vatandaşlarımızın mutluluğu içindir.

Türkiye’nin yeni iktidarı için vira bismillah diyoruz."