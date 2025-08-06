İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, AKP'li isimlerle birlikte Bakan Şimşek'i ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyarette bulundu.

Tugay'a ziyaretinde AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AKP İzmir milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan ile Mehmet Kasapoğlu da eşlik etti.

Tugay ziyaretini şu ifadelerle duyurdu:

"Bugün Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ettik.

İzmir’in büyük ve hayati projeleri için uluslararası kalkınma bankalarından kredi sağlamak üzere imzaladığımız protokoller kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı gereken süreçler için Sayın Bakanımız ile bir araya geldik. Nazik kabulleri ve gösterdikleri ilgi için kendilerine teşekkür ediyorum.

Görüşmeye sağladıkları destek için AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum."