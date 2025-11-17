Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kabine Toplantısı bugün: Gündem 'süreç' ve düşen kargo uçağı

Kabine Toplantısı bugün: Gündem 'süreç' ve düşen kargo uçağı

17.11.2025 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kabine Toplantısı bugün: Gündem 'süreç' ve düşen kargo uçağı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Saray'da toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri, Gürcistan'da düşen uçağa dair gelişmeler ve süreç olacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısının ana gündemini, Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yürütülen soruşturma oluşturacak.

KARAKUTUNUN İLK VERİLERİ SUNULACAK

Kazaya ilişkin kritik öneme sahip karakutu, Ankara’ya getirilerek detaylı analizlere tabi tutulmuştu. Elde edilen ilk değerlendirmeler ve teknik incelemelerin sonuçları, kabine üyelerine sunularak kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

SÜREÇ KONUŞULACAK

Toplantıda ayrıca süreç çerçevesinde gelinen mevcut durum gözden geçirilecek. Suriye hattındaki son gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Bunun yanında Gazze’deki ateşkes trafiği ile Sudan’da süren çatışmaların da gündemde olması bekleniyor.

Ekonomi başlığında ise güncel makro veriler, enflasyonla mücadele, hayat pahalılığına karşı atılacak yeni adımlar ve TBMM’ye sevk edilmesi planlanan yeni yargı paketinin içeriği kabinenin değerlendireceği diğer önemli konular arasında yer alacak.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Kabine Toplantısı #Cumhurbaşkanlığı Kabinesi