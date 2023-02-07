Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Yurttaşlar Cumhuriyet TV'ye konuştu: Acı her yerde

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:03

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:03

Kahramanmaraş merkezi olarak meydana gelen deprem felaketinin ardından şimdiye kadar 3 bin 549 yurttaş hayatını kaybetti. Depremin etkili olduğu 10 ilde OHAL ilan edildi.

İstanbullu yurttaşlar depreme ilişkin duygularını ve eleştirilerini Cumhuriyet TV mikrofonunda anlattı.

"İSTANBUL ÇOK MU İYİ DURUMDA?"

Yurttaşlar İstanbul'dan deprem bölgelerinde yaşananlara ilişkin üzüntülerini işte böyle dile getirdi:

"Televizyonları açmaya korkuyoruz. Duyduğumuz an titriyoruz."

"Biz de onlarla birlikte perişanız dün akşamdan beri..."

"Depremi yaşayan biri olarak ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu durumun izahı yok. Çok zor, anlıyorum onları. Hele de kışın..."

"Çok acı. bugün onlara yarın bize. İstanbul çok mu iyi durumda? Şu binalara bakın, nereye kaçacağız?"

"Elimizden sadece dua etmek geliyor."

"Allah hepsine dayanma gücü versin. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çok üzgünüz."

"Çok sinirlerimiz bozuk, işimizde bile çalışamıyoruz. Dün geceden beri uyumuyoruz."

HÜKÜMETE ELEŞTİRİLER ÇOK SERTTİ

Bir yurttaş, eleştirisini dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"İhmalkarlıkları sıraya koyduğumuzda kaçınılmaz son buydu. Herkes yapılan yanlışlara göz yumdu. Bölgedeki birçok ilin havalimanları kullanılmaz halde. En acil durum bugündü, bugün kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Bunlara karşı çıkan kişiler hain ve terörist ilan edildi zamanında."

Diğer mesajlar ise şöyle oldu:

"Ders çıkaramadık. Devlet gerekeni yapmıyor. Kendi hatalarımızın sonuçlarını yaşıyoruz. "

"Ordunun bir an önce bölgeye müdahale etmesi lazım. Eğitimli kişilerin olması gerekiyor. bir an evvel herkese ulaşılmalı. Hala gidilmeyen yerler var. İnsanlar bu soğukta ne kadar dayanabilir ki? Ağlamamak için zor duruyorum. Geç kalındı!"

"Daha önceki uyarılar dikkate alınmadı. Biz burada soğuktan titriyoruz, sıcak bir yer arıyoruz. O insanlar bu havada göçük altında."

"Ben Şanlıurfalıyım. Uyuyamadım sabaha kadar. Kendi yandaşlarının yaptıkları binalar yüzünden yaşandı bunlar. Üç bine yakın insanı kaybettik. Üzülmemek elde mi?"

CUMHURİYET MİKROFONUNDA YALVARDI: TORUNUM GÖÇÜK ALTINDA BU DEVLET NEREDE!

Torununun depremin vurduğu Adıyaman'da enkaz altında kaldığını belirten bir kadın yurttaş da gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında şu ifadelerle isyan etti:

"Torunum Kıbrıs'tan geldi, Adıyaman'da göçük altında. Kıbrıs'tan aileler, öğretmenler bölgeye gitti, yardım gitmedi. Bu devlet nerede? Dün geceyi nerede geçirdi bilmiyoruz, haber alamıyoruz. Benim torunum nerede? Annesi perişan... Bir araç bile gitmedi, kimse yokmuş. Hayalet gibi!"