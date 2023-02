Kahramanmaraş merkezli büyük depremler.... Türkiye Barolar Birliği harekete geçti: Kasten öldürmekten yargılansınlar!

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:29

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:08

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 10 ilde büyük yıkıma neden olan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yıkılan binaların yapımında sorumlu ve yetkili olanlarla ilgili olarak yargıya başvurdu.

TBB, yıkılan binaların yapımında yetkili ve sorumlu olan müteahhitler ve diğer görevliler ile yıkılan binaların projelerine onay veren, denetimleri gerektiği şekilde gerçekleştirmeyen idari görevliler başta olmak üzere ilgisi olan tüm şüphelilerin tespiti ve haklarında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.

TBB'nin dilekçesinde tespit edilecek sorumluların Türk Ceza Kanunu’nun "kasten öldürme" başlıklı 81. maddesi ve "kasten öldürmenin ihmali" davranışla işlenmesi başlıklı 83. maddesi uyarınca yargılanması istendi.

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dilekçede, binaları inşa eden müteahhitler; yapıların mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesulleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre sorumlulukları bulunan her türlü teknik görevliler ile inşaat aşamasından itibaren görev yapan her türlü yapı denetim görevlileri ve ilgili kişiler; binalara yapı kullanma izin belgesi veren, oturma izni veren görevli ve yetkililer; onlara bu yönde emir ve talimat veren yetkililer; denetim görevini yerine getirmeyen ilgili belediye, bakanlık yetkilileri ile depremin gerçekleşmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının geç, eksik ya da hatalı başlaması neticesinde kayıpların artmasına sebep olan sorumlular hakkında yürütülecek ceza soruşturması sonucunda Türk Ceza Kanunu’nun Kasten öldürme başlıklı 81. maddesi ve kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi başlıklı 83. maddesi uyarınca kovuşturma başlatılması ve ceza verilmesi talep edilmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerindeki kast unsuru, Yargıtay 12. Dairesi'nin içtihadına atıfla olası kast çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 43/2. maddesinde yer alan zincirleme suç kavramı da tartışılarak, soruşturmada bu maddenin de dikkate alınması gereğinin altı çizilmiştir.

"ETKİN ŞEKİLDE TAKİP EDİLECEK"

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Delillerin yok olmaması ve karartılmaması için numunelerin alınması ve incelenmesi dahil, yürütülecek tüm işlemlerde gönüllü ve alanında uzman meslektaşlarımızdan oluşturulacak komisyon ile teknik bilgiye sahip meslek örgütleriyle iş birliği içerisinde sağlıklı bir soruşturma süreci yürütülmesinin temini ve tüm şüphelilerin tespiti için çalışmalara başlanmış olup, cezasızlığın önlenmesi için gerek soruşturma gerekse kovuşturma süreci etkin şekilde takip edilecektir."