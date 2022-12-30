Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak aday açıklaması: Erdoğan buldozer gibi ezip geçer

30 Aralık 2022 Cuma, 11:59

Altılı masayı oluşturan muhalefet liderlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, masanın göstereceği cumhurbaşkanı adayına dair açıklamalarda bulundu.

Habertürk’ten Nihal Bengisu Karaca’ya konuşan Karamollaoğlu, "Biz bugüne kadar aday konusunu hiç konuşmadık. Önce politikaları belirleyelim dedik. Bu konuda doğru da yaptığımız düşünüyorum" dedi.

Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yapılan adaylık tartışmaları üzerine "'İmamoğlu’nu ya da Yavaş’ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır' demek cahilce bir iddia. Erdoğan’ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'yla röportajın devamından bir bölüm şöyle:

"MERAL HANIM ZORLUKLAR YAŞIYOR"

Ama masada konuşulmayınca dışarıda konuşuluyor. Adayı masaya yatırmanız gerekmiyor mu artık? Meral Hanım’a bu açıkça soruluyor, o da kanaatlerini belli ediyor mesela. Aday konusu netleşirse muhalefetteki bu kafa dağınıklığı giderilebilir ve aday etrafında birleşme meydana gelebilir.

Birleşme olabileceği gibi ayrışma isteyenler adayı ayrışma konusu haline de getirebilir.

Ayrıca Meral Hanım konusu… Biliyorsunuz Meral Hanım belirli zorluklar yaşıyor. Yakın olsalar da birbirinden farklı dinamikler var ve partide , onları birarada tutmak zor. Ayrıca ben bugüne kadar altılı masanın ilişkilerinin olumlu yönde yürüdüğünü düşünüyorum.

MUHALEFET OYUNA GELİYOR

- Adayı ilan etmek ayrışma da aratabilir diyorsunuz ama ayrışma olacağı kadar oldu, farkında mısınız bilmiyorum bu konuda muhalefet tabanında bir depresyon oluştu.

O depresyonu oluşturanlar Erdoğan ve onun oyununa gelenler. Başka kimse değil. Nedir yani, seçim bir ay sonra mı? Seçime ne zaman gireceğiz o bile belli değil. Şu an Erdoğan bir oyun oynuyor muhalefet de bu oyuna geliyor. Şu ana kadar seçim sathına mailine girilmeden aday ilan edilmesi doğru değildi. Yıpratılırdı. 20 yıllık iktidar birikimine karşı daha netleşmemiş bir tahhütle çıkamazdı aday.

- Yıpranmadan korkacak kişiden aday olur mu?

Korku meselesi değil. Bugüne kadar bunu gündemimize almamamız doğruydu. Ancak Ocak ayından itibaren seçim sathı mailine girmiş oluyoruz. 5 Ocak’ta altılı masa yeniden toplanacak. Orada artık bu konu konuşulabilir.

"ERDOĞAN ORTALIĞI KARIŞTIRDI"

- Adayı konuşmak artık elzem hale geldi diyorsunuz yani siz de…

Ben sürekli aday kim diyerek mugalata yapan mangalda kül bırakmayanlara bakmıyorum. Ama Erdoğan ortalığı karıştırmak istedi ve karıştırdı. Buna gücü vardı ve yaptı.

- Seçimi almaya da gücü yetebilir o zaman?

Ben seçimde dikiş tutturabileceği kanaatinde değilim. Aday olması halinde alacağı oy %42-43’ün üzerine çıkmıyor. Cumhur İttifakı ise daha düşük. Seçimlerde meclisi kaybedecekleri kesin. Burada şöyle önemli bir nokta ortaya çıkıyor. Biz mecliste 400’ün üzerine çıkabilirsek referanduma gerek kalmaz, anayasa değişikliği süratle gerçekleştirilir. İşte orada uyum çok önemli .

- Uyum derken, sizin kafanızdaki cumhurbaşkanı tarifi nedir?

Cumhurbaşkanı adayı dirayetli, şahsiyyetli, tecrübeli ve aynı anda da uyumlu olmalı. Dediğim dedik, ben artık buraya geldim istediğimi yaparım diyecek birini cumhurbaşkanı adayı olarak gösteremeyiz. Bu modelin değişiminin gerekli olduğuna sonuna kadar inanan biriyle yola çıkabiliriz ancak. Bunun için bir araya geldik. Bu birlikteliğin tek amacı buydu, tek güvencesi de adayın verdiği söze sadık kalabilecek bir şahsiyete sahip olması.

"KILIÇDAROĞLU 3 PUAN ÜZERİNDE"

- Bir de oyların çoğunu alabilecek olması…

Tabii. Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. %15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce.

-Kararsız seçmenin tercihini muhalefetten yana yapmasını sağlaması neye bağlı size göre?

Her şeye rağmen bu kararsız seçmen düzgün bir aday gösterildiğinde ve düzgün bir kampanya yürütüldüğünde, reaksiyonel davranılmadığında müsbet karar verir diye düşünüyorum. Ancak bu seçmen hırçınlaştırılır tahrik edilirse bazı insanlarda haklarımızı kaybederiz korkusu uyandırılırsa o seçmeni kısmen etkiler. Tayyip Bey maddi bir takım adımlar atarak bu seçmeni yanına çekmeye çalışıyor. Çünkü bunların çoğu mağdur dar gelirli insanlar. Ama artık bu devletin valisi devletin değil AK Partili başkanın temsilcisi, artık hakimler hukuka uygun karar vermeye çalışmıyorlar, cumhurbaşkanını tatmin edecek kararlar vermeye çalışıyorlar. Bunları artık milletimiz de görüyor diye düşünüyorum. Basit kriterlere göre düşünmemesi gerektiğini biliyor insanlar.