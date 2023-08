Kaymakamlıktan Can Atalay yasağı!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 18:35

Güncelleme: 18.08.2023 - 18:43

İzmit Kaymakamlığı, seçilmesine karşın cezaevinden salıverilmeyen Gezi Davası tutuklusu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili yapılacak her türlü eylem ve etkinliği 7 gün süreyle yasakladı.

Kaymakamlık kararında şu ifadeler kullanıldı:

“İzmit İlçe sınırları içerisinde kamu güvenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla; 5442 Sayılı İl idaresi Kanunun 32. Maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. Madde hükümleri gereğince, TIP (Türkiye İşçi Partisi) ve benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek üzere açık alanlarda yapılması planlanan Can ATALAY için Adalet Buluşması etkinliği ile ilgili her türlü (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afis/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, film, festival, sinevizyon ve tiyatro gösterisi vb.) etkinliklerin İzmit İlçe sınırları içerisinde 19.08.2023 günü saat 00.01' den. 25.08.2023 günü saat 23.59'a kadar 7 (yedi) gün süre ile YASAKLANMASI, Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirleri uymayanlar hakkında, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili kanunlara göre Adli ve Idari işlem yapılması hususunda alınan Kaymakamlık Makamının 17.08.2023 tarih ve 13575 sayılı Oluru ekte gönderilmiştir.”

Yasaklama kararının ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, yarın İzmit’e gelerek basın açıklaması düzenleyeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Eylemleri Davası’nda ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Atalay, Nisan 2022’den bu yana Marmara Cezaevi'nde (eski adıyla Silivri) bulunuyor.

14 Mayıs seçimlerinde Hatay’dan milletvekili seçilen Atalay, Anayasa’nın 83. maddesine rağmen tahliye edilmiyor.

Atalay'ın, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince hakkındaki davanın durmasını ve tahliye edilmesi talebi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

83. madde ise şöyle: "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz."