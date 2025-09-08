Kayyum Gürsel Tekin binaya girmişti... Özgür Çelik'in makam odasında son durum!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına gideceğini açıklamasının ardından İl Başkanlığı önünde hareketli saatler yaşandı.

İstanbul Valiliği, 6 ilçeye dört günlük miting, yürüyüş ve etkinlik yasağı getirdi. Yüzlerce polis dün gece il başkanlığı binasını çevirdi.

Milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş il binasında sabaha kadar nöbet tuttu. İl binasına yürümek isteyen gruplar gözaltına alınırken, Gürsel Tekin'in alana gelmesiyle gerginlik arttı.

Bina önünde açıklama yapan Gürsel Tekin'e içi su dolu şişeler fırlatıldı. Daha önce "CHP binasına polisle girmem" diyen Gürsel Tekin, açıklamalarının ardından çevik kuvvetin biber gazı sıkarak açtığı yoldan binaya girdi.

ÖZGÜR ÇELİK'İN MAKAM ODASINDA SON DURUM

Son olarak, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Avukat Turan Taşkın Özer ise son olarak Özgür Çelik'in makam odasından yeni bir fotoğraf paylaştı.

Özer, X paylaşımına, "16:25, CHP İstanbul İl Başkanlığı" notunu düştü.