Kayyum kararına karşı CHP’nin 81 il başkanından ortak destek açıklaması: İstanbul’un başkanı Çelik’tir

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınarak yerine geçici bir heyet atanmasına yönelik mahkeme kararına karşı tepkiler sürüyor. CHP’li 81 il başkanı, dün CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ortak açıklama yaparak birlik mesajı verdi. CHP’nin 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 81 ildeki il başkanlıklarının önünde eşzamanlı yapılan ortak açıklamayı Adana il başkanı Anıl Tanburoğlu okudu.

Açıklamada, “Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. CHP, bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. 81 il başkanının, Çelik’in arkasında olduğu belirtilen açıklamada “CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. İl başkanımız Özgür Çelik, İstanbul’daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemizden geri atmıyoruz” dendi.

‘300 GÜNDÜR SALDIRI’

Açıklama öncesi konuşan İstanbul il başkanı Özgür Çelik ise 4-9 Eylül tarihlerinin CHP’nin kuruluş haftası olduğuna dikkat çekerek “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘CHP’nin birinci kongresi, 4 Eylül 1919’da gerçekleştirdiğimiz Sivas Kongresi’dir’ demiştir. CHP, Kuvayi Milliyeciler tarafından kurulmuş Milli Mücadelenin partisidir. CHP, savaş meydanlarında kurulmuştur” diye konuştu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutuklu olduğunu anımsatan Çelik, “300 gündür büyük bir saldırı altında Türkiye’de azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes, bütün kurumlar bir saldırı altında” dedi.