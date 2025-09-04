Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin: Keskin sirke küpüne zarar verir

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün öfke günü değil. Yönetici öfkesine hakim olur, bizler de çağrı heyeti olarak partimizin güvencesi oluruz. Bizim ötekimiz yok, olmayacak. Demokrasi işleyecek, sabır kazanacak. Keskin sirke küpüne zarar verir."