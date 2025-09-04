Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin: Keskin sirke küpüne zarar verir

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.09.2025 20:09:00
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, "Keskin sirke küpüne zarar verir" dedi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün öfke günü değil. Yönetici öfkesine hakim olur, bizler de çağrı heyeti olarak partimizin güvencesi oluruz. Bizim ötekimiz yok, olmayacak. Demokrasi işleyecek, sabır kazanacak. Keskin sirke küpüne zarar verir."

