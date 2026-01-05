Kentsel dönüşümde yeni sistem: 15 gün içerisinde eviniz satışa çıkabilir!

Kentsel dönüşümün hızlanması adına yeni bir uygulamaya geçildi.

Artık dönüşüme girecek binalarda, ev sahiplerine fiziki tebligat yerine e-Devlet üzerinden elektronik tebligat gönderilecek.

15 GÜN İÇİNDE...

Ancak binada dönüşüm kararına katılmayan veya tebligatı 15 gün içinde onaylamayan ev sahipleri ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak.

"TEBLİGATI GÖRMEZSE..."

ATV Haber'e konuşan Avukat Çiğdem Kezer’in açıklamasına göre, süre içinde itiraz etmeyen veya dönüşüme katılmayanların arsa payları, belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılabilecek. Satış süreci, askıda 15 gün bekletilerek vatandaşlara itiraz hakkı verildikten sonra uygulanıyor.

Kezer, “Vatandaş tebligatı görmezse, sürece katılmayan pay belediye tarafından satışa çıkarılabiliyor. Bu değişiklikler, geçmişte yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle kanuna yansıdı” dedi.

AMAÇ SÜRECİ HIZLANDIRMAK

Uygulama, kentsel dönüşümde sürecin hızlanmasını amaçlarken, ev sahiplerinin elektronik tebligatları düzenli olarak takip etmesini zorunlu hale getiriyor.

Aksi halde ev sahiplerinin onayı olmadan mülkleri belediye tarafından satılabiliyor.