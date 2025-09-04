Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'kongre' mesajı

CHP İstanbul'a atanan kayyum ve 15 Eylül'de görülecek olan CHP'nin kurultay davası üzerinden tartışmalar sürerken sessizliğini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.

Manda ve himaye kabul edilemez.” hükümlerinin; inancı, kararlılığı ve Aziz Vatan’ı, milletimizin harim-i ismeti kabul eden sarsılmaz ruhuyla, işgalci ve sömürgeci devletlere geçit verilmeyeceğinin bütün dünyaya deklare edildiği ve bu inancın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edildiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kongre ruhunu saygı ve minnetle anıyorum. Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun."