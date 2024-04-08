Kıyımlarıyla tanına şirketin ruhsat alanlarına komşu bölgeler kamulaştırıldı: Türkiye’de vahşi madencilik genişliyor

Yayınlanma: 08.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2024 - 04:00

Türkiye’nin birçok noktasında devam eden madencilik faaliyetleri AKP iktidarı tarafından da destekleniyor. Yasalarda yapılan değişiklikler madenciliğin önünü açarken, sermayenin istediği noktalar da iktidar tarafından kamulaştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla birlikte dün Resmi Gazete’de acele kamulaştırma kararı yayımlandı. Bu kararla birlikte Niğde Merkez’e bağlı Gümüşler’deki dört parsel, altın ve gümüş madeni çalışmaları için kamulaştırıldı. Enerji Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kamulaştırmayla birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne göre tarla vasfındaki alanlarda maden çalışmaları yapılabilecek. Ayrıca bölgenin etrafında dere yatakları da yer alıyor.

ARKASINDA 'O' ŞİRKET Mİ VAR?

Ordu Fatsa’daki ‘vahşi madencilik’ örneği olarak gösterilen alandaki siyanürlü altın madeninin çalışmaları, geçen aylarda Ordu İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Alanın mimarı olan Altıntepe Madencilik, geçen yıllarda geçen yıl Niğde’de işletmek istediği altın madeni için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı. Bu onayla birlikte şirket 13 hektarlık alandaki çalışmalar için 6 milyon 587 bin TL harcayacak. Şirketin bölgede bin 775 hektarlık ruhsatı bulunuyor. Acele kamulaştırma kararı verilen bölgeyle şirketin ruhsat sınırlarının birbirine komşu olması ise akıllara kamulaştırmanın Altıntepe Madencilik için mi yapıldığını getirdi.

AKBELEN'İN ÇEVRESİ İÇİN GERİ ADIM ATMIŞLARDI

Yine Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Muğla Milas’taki tarla, zeytinlik ve köylülerin evlerini kapsayan alanlar kamulaştırılmıştı. Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan Yeniköy Kemerköy (YK) Enerji’nin termik santralına yakıt sağlanması için yok edilen Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parselin kömür uğruna kamulaştırılması kamuoyunda yankı buldu. Karar iki gün sonra iptal edildi. Ancak avukatlar ve yaşam savunucuları kamulaştırmanın seçimden sonra yeniden karşılarına çıkabileceğinin altını çizdi.