Komisyonda CHP’nin talepleri üzerine de kararlar alındı

TBMM’de “açılım” süreci kapsamında kurulan komisyonun ilk toplantısında CHP üyesi milletvekillerinin talepleri de alınan kararlara yansıdı. TBMM Başkanı dahil bütün siyasi partiler, komisyonda hiçbir şekilde Anayasa tartışması yapılmayacağı konusunda tutumlarını dile getirdi. CHP üyesi milletvekillerinin tutumları komisyonun ismi ve çalışma usullerine de yansıdı. Buna göre; komisyon ismine “demokrasi” ifadesinin eklenmesiyle komisyon adının “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” olması sağlandı. Komisyonun amacı ve görevinin tanımlandığı maddeye “özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışma yapması eklendi.

Komisyon Başkanı olan TBMM Başkanı’nın yokluğunda komisyona TBMM Başkanının görevlendireceği üyelerin sırasıyla başkanlık yapması sağlandı. Komisyon toplantıları, gündeminin belirlenmesinde siyasi partilerden gelen önerilerin dikkate alınması sağlandı. Komisyonda kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararların üye tam sayısının (51) beşte üç çoğunluğu ile alınması sağlandı. Komisyon çalışmalarının kapalı yapılmasına karar verilenler dışında yazılı basına tamamen açık olması sağlandı. Komisyon görüşmelerinin tam tutanak altına alınması ve tutanakların açık olması sağlandı.