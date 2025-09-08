Konu CHP olunca sıraya girdiler... Ana akım medyanın 'Gürsel Tekin' mesaisi: Her anı canlı olarak yayınladılar!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.
Tekin kararın ardından görevi kabul edeceğini açıkladı ve pazartesi günü il başkanlığına geleceğini duyurdu.
Bu kararın ardından; CHP'li milletvekilleri ve partililerin yanı sıra yurttaşlar il binası önünde nöbete başladı.
İL BİNASINA YÜZLERCE POLİSLE GELDİ
Tekin, il binası yakınına protestolar eşliğinde ve polis eskortuyla geldi.
Polis eşliğinde açıklama yapan Gürsel Tekin, ardından il binasına girdi.
TÜM HABER KANALLARI "CANLI" YAYINLADI
19 Mart tarihinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini yayınlamayan ana akım medya kurumlarının tamamı, Gürsel Tekin'in açıklamalarını anbean verdi.
Tüm medya kuruluşları açıklamayı kesintisiz yayınladı. Kanallar son dakika bandında ve KJ'de "Gürsel Tekin CHP İl Binası önünde" başlığına yer verdi.
İşte sosyal medyada gündem olan o görüntü: