Kulis: 'Altılı masada uzlaşılamayan iki konu var'

25 Aralık 2022 Pazar, 14:31

'Adaylık' tartışmaları, siyasetin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Son olarak, altılı masa 5 Ocak’ta Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek olan liderler buluşmasında bir araya gelecek.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; çalışmalarını seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası olmak üzere üçe bölen altılı masa, seçim öncesi ve seçim sırasında yurttaşa sunulacak vaatlerle ilgili ortak söylem arayışına girmiş ve bunun için de Temel Politikalar Ortak Çalışma Komisyonu kurulmuştu.

İHTİLAF ÇIKINCA BAZI BAŞLIKLARIN ÜZERİ ÇİZİLMİŞTİ

Çalışmalarını büyük oranda tamamlayan komisyon, 'Mülteci sorunu' ve 'İstanbul Sözleşmesi' gibi bazı başlıklarda ihtilaf yaşanması üzerine bu başlıkların üzerini çizerek sona bıraktı.

Komisyonun bu hafta bu konular üzerinde tekrar çalışmaya başladığı öğrenildi. Komisyon üyelerinin bu başlıklarla ilgili son görüşlerini komisyonun ortak görüşüne sunması ve sonrasında da bu görüşlerin genel başkanların önüne gelmesi bekleniyor.

5 OCAK ÖNCESİ İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Bu süreç tamamlandıktan sonra, 5 Ocak’taki buluşma öncesinde diğer genel başkanları gündemle ilgili ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, genel başkanları bir kez daha ziyaret edeceği ifade edildi.

Liderlerin birebir görüşmelerde, üzerinde anlaşılamayan başlıklarla ilgili uzlaşı yollarını araması ve masaya üzerinde anlaşılmış bir 'Temel Politika Belgesi'nin getirilmesi hedefleniyor.

DEMOKRAT PARTİ, 'ONURLU GERİ DÖNÜŞ' İFADESİNE KARŞI

Edinilen bilgiye göre ihtilaflı konuların başında mülteci sorunu geliyor. Altılı masa daha önce Göç Politikaları ile ilgili bir ortak komisyon kurmuş ancak bu komisyon üç toplantı yaptıktan sonra lağvedilmişti.

Toplantılarda, Gelecek Partisi’nin, Suriyeli mülteciler için ortak metne “Onurlu ve insani geri dönüş” ifadesini ekletmek istediği ancak özellikle Demokrat Parti’nin bu ifadeye karşı çıktığı iddia edilmişti.

Son yapılan değerlendirmelerde de Demokrat Parti’nin bu şerhinden vazgeçmediği ve liderlerin önüne sunulan son metinde de bu kısımla ilgili şerh bulunduğu öğrenildi.

SAADET PARTİSİ'NDEN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' ŞERHİ

Öte yandan altılı masada tartışılan ve kamuoyuna da yansıyan diğer ihtilaflı başlık da İstanbul Sözleşmesi.

CHP ile İYİ Parti kadına şiddete karşı yürütülecek politikalar kapsamında Temel Politikalar Belgesi’ne İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanacağına dair bir taahhüt konulmasını istiyor. Ancak, Saadet Partisi’nin de bu taahhütle ilgili şerh düştüğü ve henüz bir uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

MUTABAKATA VARILAMADI

Bu arada, 5 Ocak’taki buluşmada masaya yatırılması beklenen diğer önemli başlık da, bizzat genel başkanlar tarafından yürütülen 'Geçiş Süreci Yol Haritası'nın ayrıntıları olacak.

Bu çalışma kapsamında da, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçilene kadar ülke yönetiminin nasıl şekilleneceği, ilk çıkarılacak kararnameler ile cumhurbaşkanı ile cumhurbaşkanı yardımcılarının yetki ve sorumlulukları ile ilgili vatandaşa net taahhütler verilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçen günlerde genel başkanların yer alacağı bir 'eşgüdüm kurulu'nu gündeme getirmiş ve “Türkiye bir ‘koalisyon hükümeti’ varmış gibi yönetilecek” demişti.

Ancak, bu öneriyle ilgili de henüz bir mutabakata varılmadığı ve diğer genel başkanların, çekincelerini bu toplantıda masaya getireceği öğrenildi.