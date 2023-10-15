İYİ Parti'de geriye dönüş olmayacak
CHP kanadı yerel seçimlerde genel bir ittifaka sıcak baktıkları yönünde açıklamalar yapsa da İYİ Parti kanadı her il için aday çıkarmakta kararlı olduklarını vurguluyor.
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel bir röportajında, “Ben İYİ Parti’yle yeni bir sayfa açabileceğimize inanıyorum. Onlar açısından da bizim açımızdan da ittifak yapmayıp karşılıklı kaybettirmek harakiri yapmak olur” demişti.
Cumhuriyet’e konuşan İYİ Partili kaynaklar ittifak sürecine “sünger çekildiğini” belirtti.
İYİ Partili kaynaklar şu bilgileri aktardı:
“Artık yerel seçim sürecine girildi. Tek tek herkesin kapısının çalınacağı, her yurttaşa temas edilecek bir model üzerinde çalışılıyor. İstanbul’un 39 ilçesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunda konuşulan bazı isimler var. Bunlar da değerlendiriliyor. Aday belirleme çalışmaları başladı artık bir geri dönüş olmayacak. Önümüzdeki günlerde adaylık için görevini bırakacak ilçe başkanlarımız olacak.”
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