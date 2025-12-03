Kurultay sonrası ilk kez: Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyarat edecek.

Özel'in İmamoğlu ile birlikte tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile de görüşecek.

CHP'nin liderinin ziyaret sonrası bir açıklama yapması ve gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

ÖZEL, ZİYARET SONRASI GÜNGÖREN'DEKİ MİTİNGE KATILACAK

Özel, ziyaretin ardından akşam Güngören'de gerçekleşecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

KURULTAY SONRASI İMAMOĞLU'NA İLK ZİYARET

Özgür Özel, hafta sonu gerçekleşen CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ardından ilk kez İmamoğlu'nu ziyaret etmiş olacak.

Geçerli olan 1333 oyun tamamını alan Özel, dördüncü kez CHP Genel Başkanı olmuştu.