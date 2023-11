Kurultaya günler kala: CHP İstanbul kararını verdi!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 19:35

Güncelleme: 31.10.2023 - 23:43

CHP'de 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 38. Olağan Kurultay'a sayılı günler kala, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in genel başkanlık yarışında delegeden destek arayışı hız kazandı.

Genel başkan adaylarının seçimleri ilk turda kazanmak için il başkanları ve delegelerle görüşmeleri sürüyor.

185'İ ÖZEL'DEN YANA

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 185 seçilmiş İstanbul delegesinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel’i genel başkan adayı gösteren imzalarını teslim etti. Özel, yaptığı açıklamada, “Adaylığıma destek veren her bir delegemize, o delegelerimizi görevlendiren her bir üyemize ayrı ayrı minnet ve şükran borçluyum. Sırtımızdaki sorumluluğun farkındayız. Her geçen gün daha iyi haberler, daha güçlü destekler geliyor. Türkiye’de umut yükseliyor, değişime dair umut yükseliyor” ifadesini kullandı.

Değişimcilere göre kurultay sonucunda 750 delege Özgür Özel için oy kullanırken, 616 delege Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. Divan başkanlığı yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız olması gereği oy kullanmayacak olsa da Özgür Özel'i desteklediği biliniyor. Nihai sonuç ise cumartesi günü yapılacak kurultayda belli olacak.

CHP Tüzüğü'ne göre kurultayın ilk gününde, ilk turda 1366 delegenin yarısından bir fazla oy alan aday ipi göğüsleyecek. Salt çoğunluk ilk iki turda sağlanamazsa üçüncü turda en fazla oy alan aday CHP Genel Başkanlığı yarışını kazanacak. İkinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.