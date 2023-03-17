Kuzey Kore lideri Kim: "Nükleer silaha nükleer silahla karşılık vereceğiz!"

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:09

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:23

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Kore Yarımadası ile çevresinde sık sık büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenleyen ABD ve Güney Kore’yle mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Nükleer silahlara nükleer silahla, cephe çatışmasına cephe çatışmasıyla karşılık vereceklerini" söyledi.

AMAÇ DÜŞMANLARA KORKU SALMAK

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, dün gerçekleştirilen kıtalararası balistik füze denemesinin ardından açıklama yaptı. Tatbikatı bizzat denetleyen Kim, uzun vadeli güvenlik politikalarında bir değişim olmadığını belirterek, "Düşmanlara korku salmak ve nükleer savaş caydırıcılığını geri dönülmez bir şekilde güçlendirerek halkın barışçıl yaşamını garanti etme" ihtiyacını vurguladı. "Kuzey Kore’ye açıktan düşmanlık besleyen ve Kore Yarımadası ile çevresinde sık sık büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenleyen ABD ve Güney Kore’yle mücadele etmeye devam edeceklerini" kaydeden Kim, düşmana karşı politikalarının "Kuzey Kore karşıtı askeri hamlelerinin kendilerine geri dönüşü olmayan, ağır bir tehdit getireceğini anlamalarını sağlamak" olduğunun altını çizdi. Ülkenin stratejik silahlı güçlerine "anında tepki" hazırlıklarını sürdürme çağrısında bulunan Kim, "Nükleer silahlara nükleer silahla, cephe çatışmasına cephe çatışmasıyla karşılık vereceklerini" söyledi.





Kuzey Kore’den Japonya ve Güney Kore’ye uyarı

Dün Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen tarihi Japonya-Güney Kore zirvesinin hemen öncesinde Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlatarak bölgede tansiyonu yükseltmişti. Askeri tatbikat kapsamında fırlatılan Hwasong-17 kıtalararası balistik füzesi başarılı şekilde test edilmişti.

Yaklaşık 6 bin 45 kilometre irtifaya ulaşan ve 69 dakikada bin kilometre mesafe kat eden füzenin, Doğu Denizi’nde belirlenen hedefi başarılı bir şekilde vurduğu kaydedilmiş, tatbikatın amacının "Kore Yarımadası’ndaki gerilimi kasten tırmandıran ve Kuzey Kore’nin ciddi uyarılarına rağmen sorumsuz askeri tehditlere başvuran düşmanları uyarmak" ile "Tehdit edici bir gerçekliğe dönüşen silahlı çatışma riskinin anlaşılmasını sağlamak ve Kuzey Kore’nin her an ezici saldırı önlemleriyle karşı saldırıya geçme konusundaki iradesini daha açık bir şekilde göstermek" olduğu vurgulanmıştı.