Laiklik Meclisi, cihatçı terör örgütlerine destek verenler arasında HÜDAPAR’ı gösterdi

Yayınlanma: 13.08.2024 - 05:13

Güncelleme: 13.08.2024 - 05:15

Laik Meclisi temmuz ayına ilişkin laiklik ihlalleri raporunu yayımladı. Raporda laiklik karşıtı eylemler 184 başlıkta toplanırken bu ay Diyanet İşleri Başkanlığı’nın laiklik ihlalleri 18 başlıkta toplandı. Siyasette 53 başlıkta laiklik ihlali saptandı.

‘BÜYÜK TEHLİKE’

Raporda laiklik ihlallerine ilişkin, “Temmuz ayında laiklik ihlalleri, devlet kurumları ve siyasetten başlamak üzere birçok alanda siyasi iktidar tarafından daha da saldırgan ve sistematik bir biçimde artarak sürdürülmüştür. Bu süreç devlet, hukuk ve toplumsal yaşam gibi çok temel başlıklarda büyük tehlikelere işaret etmektedir” denildi.

“Veriler, İslami cihatçı terör örgütlerinin meşrulaştırılması anlamına gelen girişimlerin de sıklaştığını ortaya koymaktadır” denilen raporda şu ifadelere yer verildi:

‘GÜVENCE VERİLİYOR’

“Bu uygulamalar, kamu kurumları ile siyaset ve toplumsal yaşamın temeli ve yurttaş haklarının güvencesi olan laikliğin tasfiyesi olarak değerlendirilmelidir. Öte yandan bu duruma itiraz eden laik, ilerici ve cumhuriyetçi kesimlere sopa gösterirken, emperyalizmin beslemesi cihatçı terör örgütlerine güvence vermek anlamına gelmektedir. Raporda bu kapsamda HÜDA PAR’ın 7 Temmuz’da Ankara’da gerçekleşen 5. olağan büyük kongresi örnek gösterildi.

TEMSİLCİLER KATILDI

Söz konusu kongreye Müslüman Kardeşler’in (İhvanı Müslim) temsilcileri de katıldı. Konuya ilişkin raporda şu ifadeler yer aldı: “HÜDAPAR’ın Ankara’daki kongresine katılan İhvanı Müslimin temsilcileri, Genel Mürşit Vekili Mahmud Hüseyin ve Mısır’daki Müslüman Kardeşler’in yurtiçi ve yurtdışındaki liderliği adına selamlarını ilettiklerini söyleyerek ‘Tüm ümmetin geri dönüşünü ve İslam medeniyetinin geri dönüşünü, Müslümanların tek bir bayrak altında toplanmasını istiyoruz, Türkiye şu anda bu ümmete liderlik etmeye hak kazanan ülkedir, onu desteklemeliyiz. Ümmet Türkiye’nin etrafında toplanana kadar Türkiye’yi kalkındırmak için çalışmalıyız’ dedi.”