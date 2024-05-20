Madende ‘yıpratan’ adaletsizlik için teklif
Erzincan İliç’teki facia, madenciler arasındaki “yıpranma hakkı” adaletsizliğini de yeniden gündeme getirdi.
Yeraltında çalışan madencilere “yıpranma hakkı” verilirken yerüstünde çalışan madenciler bu haktan yararlanamıyor.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami
Özcan Aygun, yerüstü maden
işletmelerinde çalışan işçilere de
yıpranma hakkı sağlanması için
Meclis’e yasa teklifi sundu.
Madencilik sektörünün doğası
gereği riskler içeren bir sektör
olduğuna işaret edilen gerekçede,
“Maden işlerindeki söz konusu
risk, diğer sanayi dallarına
göre daha fazla olduğu için bu
sektörde çalışan tüm işçilere,
aldıkları risk ile orantılı, adil
haklar tanınmalıdır. Yerüstü metal
madenciliği ve kömür madenciliği
işyerlerinde çalışan madencilerin de
yeraltındakiler gibi erken emeklilik
haklarından yararlandırılmaları,
anayasanın eşitlik ilkesinin
gereğidir. Erzincan’ın İliç ilçesinde
meydana gelen ve çevresel açıdan
da büyük risk yaratan maden
kazası, yerüstünde açık maden
ocaklarında çalışanlar için de
risk ve tehlikenin ne kadar büyük
olduğunu acı bir şekilde ortaya
koymuştur” denildi.
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