Madende ‘yıpratan’ adaletsizlik için teklif

Erzincan İliç’teki facia, madenciler arasındaki “yıpranma hakkı” adaletsizliğini de yeniden gündeme getirdi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 20.05.2024 - 04:00
Madende ‘yıpratan’ adaletsizlik için teklif
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Yeraltında çalışan madencilere “yıpranma hakkı” verilirken yerüstünde çalışan madenciler bu haktan yararlanamıyor.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yerüstü maden işletmelerinde çalışan işçilere de yıpranma hakkı sağlanması için Meclis’e yasa teklifi sundu. Madencilik sektörünün doğası gereği riskler içeren bir sektör olduğuna işaret edilen gerekçede, “Maden işlerindeki söz konusu risk, diğer sanayi dallarına göre daha fazla olduğu için bu sektörde çalışan tüm işçilere, aldıkları risk ile orantılı, adil haklar tanınmalıdır. Yerüstü metal madenciliği ve kömür madenciliği işyerlerinde çalışan madencilerin de yeraltındakiler gibi erken emeklilik haklarından yararlandırılmaları, anayasanın eşitlik ilkesinin gereğidir. Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen ve çevresel açıdan da büyük risk yaratan maden kazası, yerüstünde açık maden ocaklarında çalışanlar için de risk ve tehlikenin ne kadar büyük olduğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur” denildi. 


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