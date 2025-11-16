Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mansur Yavaş, CHP'nin Kilis mitingi öncesi Gaziantep'te esnafı ziyaret etti

Mansur Yavaş, CHP'nin Kilis mitingi öncesi Gaziantep'te esnafı ziyaret etti

16.11.2025 13:39:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Mansur Yavaş, CHP'nin Kilis mitingi öncesi Gaziantep'te esnafı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin Kilis'te düzenleyeceği miting öncesi Gaziantep'te yurttaşlarla buluşup esnafı ziyaret etti, "Kilis bizim kardeş şehrimiz, işbirliğimizi geliştireceğiz" dedi.

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansır Yavaş, CHP'nin Kilis'te düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu. Esnafı ziyaret eden Yavaş, yurttaşlarla sohbet etti.  

Yavaş, "Kilis bizim kardeş şehrimiz, işbirliği protokolü yapmıştık. Hem mitinge geldik hem yapılan çalışmaları yerinde görüp daha nasıl bir işbirliği yapabiliriz onları kararlaştıracağız" dedi. Başkan Yavaş, Kilis'te yapılacak mitingin kalabalık olmasını beklediklerini de söyledi. 

Gaziantep esnaf ziyareti sırasında vatandaşların ve esnafın ilgisiyle karşılanan Mansur Yavaş, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yavaş'a ziyaretleri sırasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de eşlik etti. 

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #Ankara Büyükşehir Belediyesi