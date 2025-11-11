Mansur Yavaş'tan 'iddianame' mesajı: 'Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama...'

İBB iddianamesi 237 gün sonra hazırlandı. Söz konusu iddianamede tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi. Söz konusu iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından basın toplantısıyla duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum.

Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın.

Hukukun görevi, siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır.

İnanıyoruz ki er ya da geç gerçek ortaya çıkacak, adalet yerini bulacaktır.

Arkadaşlarımızın, adil bir yargılama sürecinin ardından, başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine yürekten inanıyoruz."