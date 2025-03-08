Meclis'te 'Kadına şiddet' konusunda tartışmalar değişmiyor

Yayınlanma: 08.03.2025 - 12:04

Güncelleme: 08.03.2025 - 12:04

TBMM’nin son iki yasama döneminde kadına şiddeti önlemek için üç yıl arayla kurulan iki farklı komisyon, neredeyse aynı başlıklar üzerinde tartıştı. Meclis’in bir önceki döneminde kurulan ve Mart 2022’de 912 sayfalık raporunu paylaşan komisyon, “cezasızlık algısına” karşı bir dizi tedbir sıraladı. Buna karşın Kasım 2024’te yine kadına şiddetle mücadele için çalışmalarına başlayan yeni komisyonun da gündem başlıklarından biri “cezasızlık algısı” oldu. Bunun yanında üç yıl önceki raporda çözüm önerileri sunulan “ekonomik şiddet, medyada kullanılan dil” gibi başlıklar da yeni komisyonun gündeminden düşmedi.

Meclis’in bir önceki yasama döneminde kadına şiddeti tüm yönleriyle araştırmak için kurulan komisyon, yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın sonucunda, Mart 2022’de, raporunu kamuoyu ile paylaştı. Toplam 912 sayfayı bulan raporda kadınlara iş yerine şiddetten psikolojik şiddete, ekonomik baskıdan kadın cinayetlerine karşı alınabilecek pek çok tedbire yer verildi. Raporda kadına şiddet konusunda bugün de Meclis’te tartışılan çok sayıda başlıkla ilgili çözüm önerilerinin yer alması dikkat çekti. Örneğin; raporda bugün de tartışılan “cezasızlık algısı” sorununa karşı “Toplumda kadına yönelik işlenen şiddet suçlarında cezasızlık algısı oluşmasına sebep olabilen ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimi’ uygulamaları hakkında hâkim ve cumhuriyet savcılarına yönelik farkındalık programları düzenlenmelidir” önerisine yer verildi.

Ancak aradan geçen üç yılın sonunda aynı başlık Meclis’in yeni döneminde kurulan ve Kasım 2024’ten beri çalışmalarını sürdüren yeni kadına şiddetle mücadele komisyonunun gündeminde kalmaya devam etti. Komisyonun ocak ayındaki toplantısında sunum yapan ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz, TÜBİTAK’ın yaptığı araştırmaya göre kadınların en çok haksız tahrik ve iyi hâl uygulamalarını eleştirdiğini ve bunları “kadına şiddet sürecini devam ettiren faktör olarak gördüğünü” söyledi.

YİNE ‘GÜNDÜZ KUŞAĞI’ TARTIŞMASI

Aynı şekilde Meclis’in yine mevcut döneminde konuşulan “kadınlara uygulanan ekonomik şiddet” başlığına karşı, üç yıl önce hazırlanan komisyon raporunda “Kadınların ekonomik olarak bağımlı bırakılması; onları fiziksel, psikolojik, cinsel şiddete karşı savunmasız bırakabilmektedir” tespitine yer verildi ve raporda kadın istihdamının artırılması gerektiği belirtildi. Meclis’te bu dönem özellikle Zahide Yetiş’in konuk olduğu toplantıyla gündeme gelen “gündüz kuşağı programları” tartışmasının da üç yıl önce hazırlanan raporda Müge Anlı ve Serap Paköz’ün konuk olduğu toplantılar ile gündeme geldiği görüldü. O raporda da bugün önerildiği gibi televizyon yayınlarında şiddeti özendirici içerikler olmaması gerektiği, yapılan haberlerde kullanılan dile dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.